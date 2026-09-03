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Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей

Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей

Главным преимуществом цифровых рублей является высокий уровень их сохранности - при отзыве у банка лицензии вся сумма будет в безопасности, даже если она... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:16+0300

2026-09-03T01:16+0300

2026-09-03T01:16+0300

финансы

банки

александр бахтин

александр потавин

банк россии

агентство по страхованию вкладов

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главным преимуществом цифровых рублей является высокий уровень их сохранности - при отзыве у банка лицензии вся сумма будет в безопасности, даже если она превышает страховой лимит в 1,4 миллиона рублей, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента Банка России Алла Бакина. "Ключевое принципиальное отличие цифрового рубля от безналичных денег — это место хранения. Безналичные деньги находятся на счетах в коммерческих банках, а цифровые рубли хранятся в кошельке на платформе Банка России. Поэтому банкротство или отзыв лицензии у коммерческого банка никак не угрожает сохранности цифровых рублей, деньги на счете Центробанка не могут "сгореть", - отметил доцент Финансового университета при правительстве России Левон Бабаян. Именно поэтому гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не распространяются на такие счета: они просто не нужны, так как риск утраты средств, связанный с коммерческим банком, отсутствует, добавил эксперт. Уровень защиты для держателей цифрового рубля выше, чем по депозитам, согласился с ним директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Тимур Хайруллин. Также среди преимуществ цифрового рубля опрошенные эксперты отметили скорость и удобство расчетов. Цифровой рубль – удобный инструмент для расчетов, но не для накоплений, отметил в свою очередь инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. Проценты на остаток цифровых рублей не начисляются, для размещения средств на вкладах по-прежнему используется безналичный рубль, уточнил он. Банк России отмечал, что планирует запустить эксперимент по открытию вкладов в цифровых рублях на балансе коммерческих банков к 2029 году. При этом цифровой рубль не решает проблему защиты от инфляции, добавил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, александр бахтин, александр потавин, банк россии, агентство по страхованию вкладов, "бкс мир инвестиций"