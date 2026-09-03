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Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей
Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей
Главным преимуществом цифровых рублей является высокий уровень их сохранности - при отзыве у банка лицензии вся сумма будет в безопасности, даже если она... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:16+0300
2026-09-03T01:16+0300
2026-09-03T01:16+0300
финансы
банки
александр бахтин
александр потавин
банк россии
агентство по страхованию вкладов
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главным преимуществом цифровых рублей является высокий уровень их сохранности - при отзыве у банка лицензии вся сумма будет в безопасности, даже если она превышает страховой лимит в 1,4 миллиона рублей, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента Банка России Алла Бакина.
"Ключевое принципиальное отличие цифрового рубля от безналичных денег — это место хранения. Безналичные деньги находятся на счетах в коммерческих банках, а цифровые рубли хранятся в кошельке на платформе Банка России. Поэтому банкротство или отзыв лицензии у коммерческого банка никак не угрожает сохранности цифровых рублей, деньги на счете Центробанка не могут "сгореть", - отметил доцент Финансового университета при правительстве России Левон Бабаян.
Именно поэтому гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не распространяются на такие счета: они просто не нужны, так как риск утраты средств, связанный с коммерческим банком, отсутствует, добавил эксперт.
Уровень защиты для держателей цифрового рубля выше, чем по депозитам, согласился с ним директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Тимур Хайруллин. Также среди преимуществ цифрового рубля опрошенные эксперты отметили скорость и удобство расчетов.
Цифровой рубль – удобный инструмент для расчетов, но не для накоплений, отметил в свою очередь инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. Проценты на остаток цифровых рублей не начисляются, для размещения средств на вкладах по-прежнему используется безналичный рубль, уточнил он.
Банк России отмечал, что планирует запустить эксперимент по открытию вкладов в цифровых рублях на балансе коммерческих банков к 2029 году.
При этом цифровой рубль не решает проблему защиты от инфляции, добавил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
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финансы, банки, александр бахтин, александр потавин, банк россии, агентство по страхованию вкладов, "бкс мир инвестиций"
Финансы, Банки, Александр Бахтин, Александр Потавин, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, "БКС Мир инвестиций"
Эксперты рассказали о преимуществах цифровых рублей
Эксперты: при отзыве лицензии у банка вся сумма будет в безопасности
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главным преимуществом цифровых рублей является высокий уровень их сохранности - при отзыве у банка лицензии вся сумма будет в безопасности, даже если она превышает страховой лимит в 1,4 миллиона рублей, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента Банка России Алла Бакина.
"Ключевое принципиальное отличие цифрового рубля от безналичных денег — это место хранения. Безналичные деньги находятся на счетах в коммерческих банках, а цифровые рубли хранятся в кошельке на платформе Банка России. Поэтому банкротство или отзыв лицензии у коммерческого банка никак не угрожает сохранности цифровых рублей, деньги на счете Центробанка не могут "сгореть", - отметил доцент Финансового университета при правительстве России Левон Бабаян.
Именно поэтому гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не распространяются на такие счета: они просто не нужны, так как риск утраты средств, связанный с коммерческим банком, отсутствует, добавил эксперт.
Уровень защиты для держателей цифрового рубля выше, чем по депозитам, согласился с ним директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Тимур Хайруллин. Также среди преимуществ цифрового рубля опрошенные эксперты отметили скорость и удобство расчетов.
Цифровой рубль – удобный инструмент для расчетов, но не для накоплений, отметил в свою очередь инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. Проценты на остаток цифровых рублей не начисляются, для размещения средств на вкладах по-прежнему используется безналичный рубль, уточнил он.
Банк России отмечал, что планирует запустить эксперимент по открытию вкладов в цифровых рублях на балансе коммерческих банков к 2029 году.
При этом цифровой рубль не решает проблему защиты от инфляции, добавил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.