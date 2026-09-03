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Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую"

Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую"

Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:46+0300

2026-09-03T12:46+0300

2026-09-03T13:48+0300

промышленность

турция

алексей лихачев

владимир путин

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

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СТАМБУЛ, 3 сен – ПРАЙМ. Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". "Команда экспертов оценит профессиональные знания и навыки операторов блочного пункта управления (БПУ) энергоблока № 1 по методологии "Наблюдение за работой персонала" (Crew Performance Observation, CPO)... Эксперты проанализируют действия операторов БПУ в ситуациях, смоделированных на полномасштабном тренажере. Будут отработаны три контролируемых сценария в условиях, максимально приближенных к реальным. Детальная реконструкция рабочих режимов позволит оценить способность персонала управлять энергоблоком, контролировать его состояние и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования", - сообщили в пресс-службе. На завершающем этапе миссии эксперты совместно с персоналом АЭС обсудят отчеты, составленные по результатам отработки сценариев на тренажере, данные необходимы для возможного выявления областей для улучшения в части производственных процессов, качества документации и регламентов работы при возникновении нештатных ситуаций. "Миссия ВАО АЭС по методологии "Наблюдение за работой персонала" (CPO) – важное событие в жизни станции на предпусковом этапе. Это не просто плановая проверка, а ключевой инструмент развития уже подготовленных команд, выявления их сильных сторон и поиска областей для улучшения. Сотрудничество с ВАО АЭС открывает нам доступ к ценному отраслевому опыту, дает возможность изучать и внедрять лучшие мировые практики. Мероприятия, подобные этой миссии, позволяют укреплять конструктивный диалог внутри команды, открыто обсуждать точки роста и стремиться к повышению качества нашей повседневной работы", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. Руководитель команды экспертов СРО ВАО АЭС-МЦ Ван Тинкуй сообщил, что главная задача миссии – оценить готовность оперативного персонала действовать в различных режимах работы энергоблока, в том числе при нарушениях нормальной эксплуатации и отказах оборудования. "Основным критерием оценки для нас является соблюдение принципов ядерной безопасности. Мы также обращаем внимание на действия операторов, их взаимодействие между собой и способность контролировать состояние энергоблока. Дополнительно оценивается качество эксплуатационной документации. Уже сейчас можно отметить хорошую подготовку команды АЭС "Аккую". Операторы успешно отрабатывают предложенные сценарии, своевременно выявляют возникающие отклонения и принимают необходимые меры. Персонал уверенно действует и при переходе на резервные средства управления", - отметил Ван Тинкуй. "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил в среду генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом