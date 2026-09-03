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Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую"
Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую"
Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:46+0300
2026-09-03T13:48+0300
промышленность
турция
алексей лихачев
владимир путин
аэс "аккую"
аккую нуклеар
росатом
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СТАМБУЛ, 3 сен – ПРАЙМ. Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". "Команда экспертов оценит профессиональные знания и навыки операторов блочного пункта управления (БПУ) энергоблока № 1 по методологии "Наблюдение за работой персонала" (Crew Performance Observation, CPO)... Эксперты проанализируют действия операторов БПУ в ситуациях, смоделированных на полномасштабном тренажере. Будут отработаны три контролируемых сценария в условиях, максимально приближенных к реальным. Детальная реконструкция рабочих режимов позволит оценить способность персонала управлять энергоблоком, контролировать его состояние и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования", - сообщили в пресс-службе. На завершающем этапе миссии эксперты совместно с персоналом АЭС обсудят отчеты, составленные по результатам отработки сценариев на тренажере, данные необходимы для возможного выявления областей для улучшения в части производственных процессов, качества документации и регламентов работы при возникновении нештатных ситуаций. "Миссия ВАО АЭС по методологии "Наблюдение за работой персонала" (CPO) – важное событие в жизни станции на предпусковом этапе. Это не просто плановая проверка, а ключевой инструмент развития уже подготовленных команд, выявления их сильных сторон и поиска областей для улучшения. Сотрудничество с ВАО АЭС открывает нам доступ к ценному отраслевому опыту, дает возможность изучать и внедрять лучшие мировые практики. Мероприятия, подобные этой миссии, позволяют укреплять конструктивный диалог внутри команды, открыто обсуждать точки роста и стремиться к повышению качества нашей повседневной работы", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. Руководитель команды экспертов СРО ВАО АЭС-МЦ Ван Тинкуй сообщил, что главная задача миссии – оценить готовность оперативного персонала действовать в различных режимах работы энергоблока, в том числе при нарушениях нормальной эксплуатации и отказах оборудования. "Основным критерием оценки для нас является соблюдение принципов ядерной безопасности. Мы также обращаем внимание на действия операторов, их взаимодействие между собой и способность контролировать состояние энергоблока. Дополнительно оценивается качество эксплуатационной документации. Уже сейчас можно отметить хорошую подготовку команды АЭС "Аккую". Операторы успешно отрабатывают предложенные сценарии, своевременно выявляют возникающие отклонения и принимают необходимые меры. Персонал уверенно действует и при переходе на резервные средства управления", - отметил Ван Тинкуй. "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил в среду генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
промышленность, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом
Промышленность, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Росатом
12:46 03.09.2026 (обновлено: 13:48 03.09.2026)
 
Эксперты начали предпусковую проверку первого блока АЭС "Аккую"

ВАО АЭС-МЦ начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции АЭС "Аккую"

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СТАМБУЛ, 3 сен – ПРАЙМ. Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), начал предпусковую проверку первого блока строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"Команда экспертов оценит профессиональные знания и навыки операторов блочного пункта управления (БПУ) энергоблока № 1 по методологии "Наблюдение за работой персонала" (Crew Performance Observation, CPO)... Эксперты проанализируют действия операторов БПУ в ситуациях, смоделированных на полномасштабном тренажере. Будут отработаны три контролируемых сценария в условиях, максимально приближенных к реальным. Детальная реконструкция рабочих режимов позволит оценить способность персонала управлять энергоблоком, контролировать его состояние и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования", - сообщили в пресс-службе.
На завершающем этапе миссии эксперты совместно с персоналом АЭС обсудят отчеты, составленные по результатам отработки сценариев на тренажере, данные необходимы для возможного выявления областей для улучшения в части производственных процессов, качества документации и регламентов работы при возникновении нештатных ситуаций.
"Миссия ВАО АЭС по методологии "Наблюдение за работой персонала" (CPO) – важное событие в жизни станции на предпусковом этапе. Это не просто плановая проверка, а ключевой инструмент развития уже подготовленных команд, выявления их сильных сторон и поиска областей для улучшения. Сотрудничество с ВАО АЭС открывает нам доступ к ценному отраслевому опыту, дает возможность изучать и внедрять лучшие мировые практики. Мероприятия, подобные этой миссии, позволяют укреплять конструктивный диалог внутри команды, открыто обсуждать точки роста и стремиться к повышению качества нашей повседневной работы", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
Руководитель команды экспертов СРО ВАО АЭС-МЦ Ван Тинкуй сообщил, что главная задача миссии – оценить готовность оперативного персонала действовать в различных режимах работы энергоблока, в том числе при нарушениях нормальной эксплуатации и отказах оборудования.
"Основным критерием оценки для нас является соблюдение принципов ядерной безопасности. Мы также обращаем внимание на действия операторов, их взаимодействие между собой и способность контролировать состояние энергоблока. Дополнительно оценивается качество эксплуатационной документации. Уже сейчас можно отметить хорошую подготовку команды АЭС "Аккую". Операторы успешно отрабатывают предложенные сценарии, своевременно выявляют возникающие отклонения и принимают необходимые меры. Персонал уверенно действует и при переходе на резервные средства управления", - отметил Ван Тинкуй.
"Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил в среду генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
 
ПромышленностьТУРЦИЯАлексей ЛихачевВладимир ПутинАЭС "Аккую"Аккую НуклеарРосатом
 
 
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