https://1prime.ru/20260903/elektroenergetika-872969024.html
Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики
Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики
Обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле правительства РФ, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Новак в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:12+0300
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2026-09-03T09:12+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле правительства РФ, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Безопасностью объектов электроэнергетики, крупных ТЭЦ, крупных подстанций, в постоянном режиме занимаются наши сетевые компании и энергетические компании... На контроле правительства, на особом контроле, постоянно проводим по этому поводу совещания", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики
Новак: обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле кабмина
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле правительства РФ, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Безопасностью объектов электроэнергетики, крупных ТЭЦ, крупных подстанций, в постоянном режиме занимаются наши сетевые компании и энергетические компании... На контроле правительства, на особом контроле, постоянно проводим по этому поводу совещания", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.