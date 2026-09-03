https://1prime.ru/20260903/elektroenergetika-872969024.html

Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики

Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики - 03.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал об обеспечении безопасности объектов электроэнергетики

Обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле правительства РФ, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Новак в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:12+0300

2026-09-03T09:12+0300

2026-09-03T09:12+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности объектов электроэнергетики на особом контроле правительства РФ, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Безопасностью объектов электроэнергетики, крупных ТЭЦ, крупных подстанций, в постоянном режиме занимаются наши сетевые компании и энергетические компании... На контроле правительства, на особом контроле, постоянно проводим по этому поводу совещания", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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