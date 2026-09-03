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"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах

"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах

"Эн+ груп" предлагает строить угольные тепловые электростанции на угольных разрезах, а рядом возводить вычислительные мощности, заявил первый заместитель... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:27+0300

2026-09-03T04:27+0300

2026-09-03T04:27+0300

промышленность

китай

владивосток

эн+ груп

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Эн+ груп" предлагает строить угольные тепловые электростанции на угольных разрезах, а рядом возводить вычислительные мощности, заявил первый заместитель гендиректора компании Эльдар Муслимов на сессии Восточного экономического форума. "Первое - это строительство угольных электростанций "на борту" угольных разрезов, что также поможет нам с точки зрения страны в решении проблем, которые накопились сейчас в угольной отрасли", - сказал он. "Далее "на борту" уже угольной станции делать центр вычислений... приближение потребителя в виде центра вычислительной мощности к объекту генерации, конечно, делает очень эффективную конвертацию угля в вычисления", - добавил Муслимов. Однако создавать такие ТЭС нужно на основе новых технологий, которые уже развиваются в Китае. Речь идет об угольных энергоблоках на сверхэлектрических параметрах с коэффициентом полезного действия до 48%. Он предложил, чтобы машиностроительные компании обеспечили трансфер и последующую локализацию этой технологии в России, а "Эн+", в свою очередь, готова ее опробовать. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, китай, владивосток, эн+ груп, вэф