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"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах
"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах
"Эн+ груп" предлагает строить угольные тепловые электростанции на угольных разрезах, а рядом возводить вычислительные мощности, заявил первый заместитель... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:27+0300
2026-09-03T04:27+0300
промышленность
китай
владивосток
эн+ груп
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Эн+ груп" предлагает строить угольные тепловые электростанции на угольных разрезах, а рядом возводить вычислительные мощности, заявил первый заместитель гендиректора компании Эльдар Муслимов на сессии Восточного экономического форума. "Первое - это строительство угольных электростанций "на борту" угольных разрезов, что также поможет нам с точки зрения страны в решении проблем, которые накопились сейчас в угольной отрасли", - сказал он. "Далее "на борту" уже угольной станции делать центр вычислений... приближение потребителя в виде центра вычислительной мощности к объекту генерации, конечно, делает очень эффективную конвертацию угля в вычисления", - добавил Муслимов. Однако создавать такие ТЭС нужно на основе новых технологий, которые уже развиваются в Китае. Речь идет об угольных энергоблоках на сверхэлектрических параметрах с коэффициентом полезного действия до 48%. Он предложил, чтобы машиностроительные компании обеспечили трансфер и последующую локализацию этой технологии в России, а "Эн+", в свою очередь, готова ее опробовать. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, китай, владивосток, эн+ груп, вэф
Промышленность, КИТАЙ, Владивосток, Эн+ Груп, ВЭФ
04:27 03.09.2026
 
"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах

"Эн+ груп" предлагает строить угольные ТЭС на угольных разрезах

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Эн+ груп" предлагает строить угольные тепловые электростанции на угольных разрезах, а рядом возводить вычислительные мощности, заявил первый заместитель гендиректора компании Эльдар Муслимов на сессии Восточного экономического форума.
"Первое - это строительство угольных электростанций "на борту" угольных разрезов, что также поможет нам с точки зрения страны в решении проблем, которые накопились сейчас в угольной отрасли", - сказал он.
"Далее "на борту" уже угольной станции делать центр вычислений... приближение потребителя в виде центра вычислительной мощности к объекту генерации, конечно, делает очень эффективную конвертацию угля в вычисления", - добавил Муслимов.
Однако создавать такие ТЭС нужно на основе новых технологий, которые уже развиваются в Китае. Речь идет об угольных энергоблоках на сверхэлектрических параметрах с коэффициентом полезного действия до 48%. Он предложил, чтобы машиностроительные компании обеспечили трансфер и последующую локализацию этой технологии в России, а "Эн+", в свою очередь, готова ее опробовать.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ПромышленностьКИТАЙВладивостокЭн+ ГрупВЭФ
 
 
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