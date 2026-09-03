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Рубль оказался под двойным давлением

Рубль оказался под двойным давлением - 03.09.2026, ПРАЙМ

Рубль оказался под двойным давлением

Вчерашние торги на внебиржевом валютном рынке ознаменовались очередным витком ослабления рубля. Курс доллара преодолел отметку 87 рублей, а в отдельные моменты... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:06+0300

2026-09-03T06:06+0300

2026-09-03T06:06+0300

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финансы

минфин

российский рубль

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вчерашние торги на внебиржевом валютном рынке ознаменовались очередным витком ослабления рубля. Курс доллара преодолел отметку 87 рублей, а в отдельные моменты торговой сессии приближался к 88 рублям, обновив локальные максимумы. Выросли и официальные курсы ЦБ: на сегодня, 3 сентября, для доллара курс составил 86,9963 рубля (+0,2433 рубля), для евро - 100,8287 рублей (+0,2299 рублей).Спрос на иностранную валюту остается ключевым драйвером давления на российскую валюту, и его структура указывает на комплекс фундаментальных причин. Сентябрь традиционно открывает период повышенной деловой активности. Импортеры, стремясь нивелировать риски срыва поставок и зафиксировать бюджеты, наращивают закупки валюты для расчетов за сырье и комплектующие, оборудование и товары, необходимые для подготовки к осенне-зимнему периоду.Объем спроса со стороны бизнеса в это время устойчиво превышает предложение, формируя структурный дисбаланс. Дополнительным импульсом к росту спроса выступил импорт нефтепродуктов для компенсации временного дефицита на внутреннем топливном рынке, а также завершившийся сезон отпусков, который традиционно сопровождается повышенными покупками валюты со стороны населения.Однако дело не только в частном спросе. Значительный вклад в разбалансировку внес Минфин, нарастивший объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Только за последний месяц на эти интервенции, должно было быть направлено около 136 миллиардов рублей. Это создает дополнительное давление на рубль.На другой чаше весов — предложение валюты, которое, напротив, сокращается. Экспортеры не демонстрируют спешки с конвертацией валютной выручки, а у некоторых из них она и вовсе снизилась из-за рыночной конъюнктуры. В итоге предложение на внутреннем рынке оказалось более слабым, что и позволило доллару укрепить свои позиции.Не стоит сбрасывать со счетов и глобальный контекст. Доллар США на мировых площадках сохраняет устойчивость. С одной стороны, эскалация конфликта на Ближнем Востоке повышает привлекательность американской валюты как защитного актива. С другой — продолжающийся бум инвестиций в сектор искусственного интеллекта в США притягивает огромные объемы иностранного капитала, поддерживая высокий спрос на доллар.Таким образом, рубль сталкивается с двойным давлением: внутренним, связанным с дисбалансом спроса и предложения, и внешним, обусловленным глобальной силой американской валюты.Автор: Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Еремкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859150553_0:24:1231:1255_100x100_80_0_0_fedc6007db78027320580401015f3441.jpg

рынок, финансы, минфин, российский рубль