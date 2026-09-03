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Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% после снижения на 0,2% в июне, сообщает Евростат. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:39+0300
2026-09-03T14:39+0300
2026-09-03T14:39+0300
промышленность
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% после снижения на 0,2% в июне, сообщает Евростат.
"В июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,6% в еврозоне и на 1,4% в ЕС, согласно предварительным оценкам", - отмечает ведомство.
Наибольший месячный рост цен производителей промышленной продукции был зафиксирован в Ирландии (4,3%), Испании и Италии (по 3,%), а также на Кипре (2,3%).
Наибольшее снижение наблюдалось в Эстонии (-3,3%), Финляндии (-1,6%) и Швеции (-1,1%).
В июне 2026 года цены производителей промышленной продукции снижались на 0,3% в еврозоне и на 0,2% в ЕС.
В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года цены производителей промышленной продукции выросли на 5,8% в еврозоне и на 5,6% в ЕС.
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промышленность, мировая экономика, ирландия, испания, италия, ес, евростат
Промышленность, Мировая экономика, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Евростат
Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%
Евростат: отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% после снижения на 0,2% в июне, сообщает Евростат.
"В июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,6% в еврозоне и на 1,4% в ЕС, согласно предварительным оценкам", - отмечает ведомство.
Наибольший месячный рост цен производителей промышленной продукции был зафиксирован в Ирландии (4,3%), Испании и Италии (по 3,%), а также на Кипре (2,3%).
Наибольшее снижение наблюдалось в Эстонии (-3,3%), Финляндии (-1,6%) и Швеции (-1,1%).
В июне 2026 года цены производителей промышленной продукции снижались на 0,3% в еврозоне и на 0,2% в ЕС.
В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года цены производителей промышленной продукции выросли на 5,8% в еврозоне и на 5,6% в ЕС.