https://1prime.ru/20260903/es-872992968.html

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4%

Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% после снижения на 0,2% в июне, сообщает Евростат. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:39+0300

2026-09-03T14:39+0300

2026-09-03T14:39+0300

промышленность

мировая экономика

ирландия

испания

италия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872992968.jpg?1788435567

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены промпроизводителей в ЕС в июле выросли на 1,4% после снижения на 0,2% в июне, сообщает Евростат. "В июле 2026 года по сравнению с июнем 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,6% в еврозоне и на 1,4% в ЕС, согласно предварительным оценкам", - отмечает ведомство. Наибольший месячный рост цен производителей промышленной продукции был зафиксирован в Ирландии (4,3%), Испании и Италии (по 3,%), а также на Кипре (2,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Эстонии (-3,3%), Финляндии (-1,6%) и Швеции (-1,1%). В июне 2026 года цены производителей промышленной продукции снижались на 0,3% в еврозоне и на 0,2% в ЕС. В июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года цены производителей промышленной продукции выросли на 5,8% в еврозоне и на 5,6% в ЕС.

ирландия

испания

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, ирландия, испания, италия, ес, евростат