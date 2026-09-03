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В Суде ЕС призвали отменить первоначальные санкции против "Мегафона"

В Суде ЕС призвали отменить первоначальные санкции против "Мегафона" - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Суде ЕС призвали отменить первоначальные санкции против "Мегафона"

Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные решения Совета ЕС о введении санкционных ограничений против российского оператора | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T21:02+0300

2026-09-03T21:02+0300

2026-09-03T21:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные решения Совета ЕС о введении санкционных ограничений против российского оператора "Мегафон", указав на отсутствие у Совета доказательного досье на момент их принятия, следует из опубликованного в четверг заключения по делу. "Мегафон" был включен в феврале 2023 года в перечень организаций, в отношении которых ЕС применяет усиленные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также продукции, способной содействовать технологическому развитию российского оборонного сектора. В январе 2025 года Общий суд ЕС отклонил иск компании об отмене ограничений, после чего "Мегафон" обжаловал это решение в Суде ЕС. "Первоначальные акты должны быть отменены", - говорится в заключении генерального адвоката. Бьонди пришел к выводу, что Совет ЕС первоначально включил "Мегафон" в санкционный список, не имея сформированного доказательного досье, а Общий суд ЕС допустил несколько правовых ошибок, признав допустимой ссылку Совета на якобы "общеизвестный факт" о поддержке крупным российским оператором связи военно-промышленного комплекса РФ. "Отсутствие какой-либо ссылки на предполагаемый общеизвестный факт в первоначальных актах в сочетании с отсутствием доказательственного досье на момент включения в список должно было привести Общий суд к выводу об отсутствии фактического осуществления Советом своих полномочий по оценке", - указал генадвокат. По мнению Бьонди, позиция Совета ЕС на практике позволяла бы сначала вводить санкционные ограничения без документальной базы, а уже позднее, в том числе после обращения компании в суд, ссылаться на существование якобы общеизвестного факта и представлять подтверждающие его материалы. "Такая ситуация на практике позволила бы Совету производить включения в списки без текстового основания и без документальной базы, в отношении которых он мог бы лишь на втором этапе, при судебной необходимости ссылаться на существование общеизвестного факта", - говорится в заключении. По словам генерального адвоката, санкционная политика ЕС должна быть защищена от обвинений в произволе. Бьонди также пришел к выводу о нарушении прав "Мегафона" на защиту. Он указал, что Совет ЕС после первоначального включения компании в список сообщил ей фактически лишь сам критерий введения ограничений, но не конкретные факты и доказательства. В результате на момент подачи иска единственной информацией, которой располагал "Мегафон", было утверждение о том, что компания поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Генадвокат также обратил внимание, что оператор оказался единственным российским оператором связи, включенным в соответствующий санкционный перечень, хотя не являлся крупнейшим оператором. По его мнению, это ставит под сомнение тезис о якобы "общеизвестном факте", согласно которому крупный российский оператор связи в условиях конфликта автоматически поддерживает военно-промышленный комплекс. В итоге Бьонди предложил Суду ЕС удовлетворить ряд ключевых оснований апелляции "Мегафона", в том числе касающихся ошибок при оценке доказательств и бремени доказывания, нарушения права на эффективную судебную защиту и прав компании на защиту. Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС. Окончательное решение по апелляции будет принято судом ЕС позднее. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел масштабные санкции против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ также заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

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газ, запад, украина, москва, ес, мегафон