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Суд принял заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear
Суд принял заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд принял заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:45+0300
2026-09-03T11:45+0300
2026-09-03T11:45+0300
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заседание, на котором суд проверит обоснованность заявления, назначено на 8 октября. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заявление Петрова поступило в суд 23 июля. Суд тогда оставил его без движения, поскольку установил, что оно подано с процессуальными нарушениями. Так, заявителем не была уплачена госпошлина в размере 10 тысяч рублей, а также не приложена копия паспорта. После того как Петров устранил недостатки до установленной судом даты, суд принял заявление к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве.
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Банки, Финансы, Бизнес, Euroclear, РОССИЯ, суд
Суд принял заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление частного инвестора Ильи Петрова о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заседание, на котором суд проверит обоснованность заявления, назначено на 8 октября. Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем - чуть более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Заявление Петрова поступило в суд 23 июля. Суд тогда оставил его без движения, поскольку установил, что оно подано с процессуальными нарушениями. Так, заявителем не была уплачена госпошлина в размере 10 тысяч рублей, а также не приложена копия паспорта. После того как Петров устранил недостатки до установленной судом даты, суд принял заявление к рассмотрению и возбудил дело о банкротстве.