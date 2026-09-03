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Держаться подальше: почему богатые разочаровались в Евросоюзе

Держаться подальше: почему богатые разочаровались в Евросоюзе - 03.09.2026, ПРАЙМ

Держаться подальше: почему богатые разочаровались в Евросоюзе

Исландия, одна из самых благополучных стран Европы, отвергла идею возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе. Это не единичный случай. Британия уже... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:07+0300

2026-09-03T07:07+0300

2026-09-03T07:07+0300

статья

мировая экономика

европа

норвегия

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урсула фон дер ляйен

кристин лагард

ес

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Исландия, одна из самых благополучных стран Европы, отвергла идею возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе. Это не единичный случай. Британия уже покинула союз, а Норвегия и Швейцария десятилетиями держат дистанцию. Почему богатые и успешные страны все меньше хотят ассоциировать себя с Брюсселем, кого Евросоюз готов принять вместо них и какие сценарии ждут объединение — в материале "Прайм".Исландия сказала "нет"Исландский референдум стал зеркалом глубинных процессов. В ходе референдума, прошедшего в конце августа, против проголосовали 52,8% при явке 82,6%.Главный аргумент противников членства — контроль над рыболовством, на котором держится значительная часть экономики страны. Передача этого контроля наднациональным органам воспринимается не как приобретение, а как прямой экономический риск.Исландцы не одиноки в своих опасениях. Норвегия — одна из богатейших стран региона — дважды отказывалась от членства: в 1972 и 1994 годах. Дело в том, что при её высоком подушевом доходе и ресурсах выгода от ЕС сомнительна, говорит старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава:"У Осло есть доступ к единому рынку через ЕЭЗ, суверенный фонд на 1,8 триллиона долларов и контроль над нефтегазовыми доходами и рыболовной зоной. Полноценное членство добавило бы взносы в общий бюджет, подчинение сельскохозяйственной и рыболовной политике Брюсселя и потерю права вето по ключевым для страны вопросам — при том, что торговый доступ у неё и так есть".Разговоры о сближении с ЕС, которые в Норвегии периодически оживают, вызваны не экономикой, а геополитикой — тревогой из-за непредсказуемости Вашингтона и риска конфликта у границ Европы, а вовсе не ощущением, что оставаться вне союза невыгодно.Швейцария придерживается традиционного нейтралитета и не участвует в объединениях. В марте этого года МИД страны подтвердил, что и впредь собирается придерживаться проверенного десятилетиями формата. А Британия и вовсе вышла из ЕС. Спустя 10 лет прецедент Brexit не теряет актуальности для тех, кто хотел бы избавиться от излишней "еврозависимости".Больше не тортЕвросоюз все больше напоминает Веймарскую Германию — обнищанием, кризисом элит и неспособностью решать внутренние проблемы, заявил РИА Новости Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Члены блока сталкиваются с ухудшением экономической ситуации, а вместо признания собственных ошибок политики ищут виноватых вовне.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала крах прежней модели. По её словам, долгое время европейская экономика опиралась на пять основ процветания, включая открытую торговлю и гарантии безопасности США. Теперь эти опоры зашатались.Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что послевоенная модель экономического роста Европы разрушается и не вернётся к прежнему состоянию.А значит, Евросоюз не сможет обеспечивать своим членам те привлекательные условия, которые были ранее, отмечает доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский:"Свобода торговли и свобода перемещения трудовых ресурсов сталкивается сегодня с кризисом безработицы, обусловленным закрытием ведущих производств в странах-донорах. Без особого энтузиазма Германия, Франция и Италия желают делиться своими национальными рынками сбыта с прочими странами Евросоюза".Кроме того, Европа упустила первую цифровую революцию и рискует повторить эту ошибку с искусственным интеллектом. Два критических барьера мешают инвестициям в ИИ: фрагментация единого рынка и фрагментация рынков капитала. В результате 12% европейских быстрорастущих компаний покидают регион.Кто вместо богатыхПока благополучные страны на периферии блока взвешивают, стоит ли вообще заходить внутрь, ЕС годами ведёт переговоры с Турцией и Сербией, которые ждут вступления десятилетиями. Эти страны для союза весьма неоднозначны.Во-первых, экономики Турции и Сербии не могут предложить того, что нужно донорам, а сами нуждаются в дотациях, что делает их скорее обузой, чем активом для союза. Во-вторых, старожилы, помня о недавнем опыте с украинской сельхозпродукцией, которая хлынула на европейские рынки и обрушила цены для местных фермеров, с опаской относятся к перспективе аналогичного наплыва товаров из Турции и Сербии.Отдельный разговор — о перспективах вступления Молдовы, Армении и Украины. Летом 2026 года открылся первый переговорный кластер по Украине и Молдове, а Армения готовит официальную заявку. Однако эксперты оценивают экономическую целесообразность таких шагов крайне скептически.По мнению Александра Арского, эти экономики являются неустойчивыми и обеспечивали свое развитие лишь за счёт торговли на льготных условиях в других интеграционных объединениях — СНГ и ЕАЭС. В случае вступления им понадобятся масштабные дотации из бюджета союза. Для стран-доноров это означает рост нагрузки на бюджеты на фоне энергетического перехода и оборонных расходов.В текущих условиях вероятность их реального членства в ЕС стремится к нулю, так как эти страны никогда не смогут выполнить даже половину требуемых условий, уверены эксперты.Сценарии и вызовы: ждать ли распада ЕС?Более реальная перспектива — продолжение стагнации при нарастании отдельных элементов дезинтеграции. Как отмечает Ходжа Кава, полного повторения Brexit ждать не стоит: у действующих членов издержки выхода несопоставимо выше, чем у стран вроде Норвегии или Исландии, которые просто не вступают.Однако политическое раздражение среди доноров вполне может усилиться. Они могут заставить пересмотреть бюджетные правила и перейти к более гибкой, разноскоростной модели интеграции, где расширение не означает автоматического уравнивания в дотациях для всех.Интересно, что глава ЕК фон дер Ляйен видит выход в упрощении регулирования — цель сократить административную нагрузку на 25% для всех предприятий и на 35% для малых и средних к 2029 году. Однако пока эти планы остаются на бумаге, а экономические проблемы усугубляются.Европа оказалась в ловушке собственного успеха — или, точнее, собственных ошибок. Благополучные страны, имеющие доступ к единому рынку через различные соглашения, все меньше видят смысл в полноценном членстве с его взносами и потерей суверенитета. В то же время страны, которые годами ждут вступления, не могут предложить донорам того, что им нужно, а сами нуждаются в дотациях.Расширение на восток за счет Украины, Молдовы и Армении несет не столько экономический смысл, сколько политический расчет, что лишь усиливает внутреннее напряжение в союзе.Полного распада Евросоюза, вероятно, не случится — инерция политического и экономического классов слишком велика. Однако устойчивость конструкции будет проверяться все чаще, а сценарий "разноскоростной Европы", где одни страны интегрируются глубже, а другие остаются на периферии, становится все более реальным.

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европа

норвегия

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мировая экономика, европа, норвегия, исландия, урсула фон дер ляйен, кристин лагард, ес