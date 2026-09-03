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ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве - 03.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве - 03.09.2026, ПРАЙМ
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:52+0300
2026-09-03T16:05+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, сообщило ведомство. "ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Восточной биржей. Документ в рамках Восточного экономического форума подписали заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов и генеральный директор биржи Андрей Салащенко", - говорится в сообщении. Как уточняется, в рамках соглашения Восточная биржа будет предоставлять ФАС России общую информацию об итогах торгов, объемах поставляемых товаров, формирующихся товарных индексах и другие данные по запросам службы. Это позволит службе получать более полную информацию о ситуации на товарных рынках для принятия регуляторных решений. Восточная биржа намерена организовать международную биржевую торговлю с ориентиром на построение системы экспортных и импортных индикаторов, уточняется в релизе. "ФАС России последовательно работает над развитием механизма биржевых торгов. Это способствует сокращению товаропроводящих цепочек, обеспечению прозрачности заключаемых сделок и формированию национальных товарных индексов", - добавляется в сообщении. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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40
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бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
15:52 03.09.2026 (обновлено: 16:05 03.09.2026)
 
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве

ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, сообщило ведомство.
"ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Восточной биржей. Документ в рамках Восточного экономического форума подписали заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов и генеральный директор биржи Андрей Салащенко", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках соглашения Восточная биржа будет предоставлять ФАС России общую информацию об итогах торгов, объемах поставляемых товаров, формирующихся товарных индексах и другие данные по запросам службы. Это позволит службе получать более полную информацию о ситуации на товарных рынках для принятия регуляторных решений.
Восточная биржа намерена организовать международную биржевую торговлю с ориентиром на построение системы экспортных и импортных индикаторов, уточняется в релизе.
"ФАС России последовательно работает над развитием механизма биржевых торгов. Это способствует сокращению товаропроводящих цепочек, обеспечению прозрачности заключаемых сделок и формированию национальных товарных индексов", - добавляется в сообщении.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокВЭФ
 
 
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