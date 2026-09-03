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ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве - 03.09.2026, ПРАЙМ
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, сообщило ведомство.
"ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Восточной биржей. Документ в рамках Восточного экономического форума подписали заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов и генеральный директор биржи Андрей Салащенко", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках соглашения Восточная биржа будет предоставлять ФАС России общую информацию об итогах торгов, объемах поставляемых товаров, формирующихся товарных индексах и другие данные по запросам службы. Это позволит службе получать более полную информацию о ситуации на товарных рынках для принятия регуляторных решений.
Восточная биржа намерена организовать международную биржевую торговлю с ориентиром на построение системы экспортных и импортных индикаторов, уточняется в релизе.
"ФАС России последовательно работает над развитием механизма биржевых торгов. Это способствует сокращению товаропроводящих цепочек, обеспечению прозрачности заключаемых сделок и формированию национальных товарных индексов", - добавляется в сообщении.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве
ФАС и Восточная биржа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и Восточная биржа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, сообщило ведомство.
"ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Восточной биржей. Документ в рамках Восточного экономического форума подписали заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов и генеральный директор биржи Андрей Салащенко", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках соглашения Восточная биржа будет предоставлять ФАС России общую информацию об итогах торгов, объемах поставляемых товаров, формирующихся товарных индексах и другие данные по запросам службы. Это позволит службе получать более полную информацию о ситуации на товарных рынках для принятия регуляторных решений.
Восточная биржа намерена организовать международную биржевую торговлю с ориентиром на построение системы экспортных и импортных индикаторов, уточняется в релизе.
"ФАС России последовательно работает над развитием механизма биржевых торгов. Это способствует сокращению товаропроводящих цепочек, обеспечению прозрачности заключаемых сделок и формированию национальных товарных индексов", - добавляется в сообщении.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.