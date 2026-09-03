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Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:57+0300
2026-09-03T09:57+0300
финансы
банки
владивосток
владимир путин
банк россии
вэф
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. "Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
финансы, банки, владивосток, владимир путин, банк россии, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Владимир Путин, Банк России, ВЭФ
09:57 03.09.2026
 
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи

Путин поручил отработать вопросы создания финансового центра на базе Восточной биржи

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи.
"Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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