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Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи

Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:57+0300

2026-09-03T09:57+0300

2026-09-03T09:57+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. "Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, владивосток, владимир путин, банк россии, вэф