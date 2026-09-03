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Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:57+0300
2026-09-03T09:57+0300
2026-09-03T09:57+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи. "Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, владимир путин, банк россии, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Владимир Путин, Банк России, ВЭФ
Путин поручил отработать вопросы создания финцентра на базе Восточной биржи
Путин поручил отработать вопросы создания финансового центра на базе Восточной биржи