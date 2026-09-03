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Средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114 для "Авроры" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114 для "Авроры"
Средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114 для "Авроры" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114 для "Авроры"
Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на докапитализацию производства десяти региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 для... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
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канада
владивосток
антон алиханов
минпромторг
фнб
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на докапитализацию производства десяти региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора", заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Да, это ФНБ. Мы изыскали ресурсы с коллегами из Минфина", - сказал Алиханов о финансировании 10 самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора". Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). На ПМЭФ в июне 2026 года было заключено соглашение о поставке Второму Архангельскому авиаотряду трех самолетов Ил-114-300 по льготному лизингу. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, франция, канада, владивосток, антон алиханов, минпромторг, фнб, минфин
Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ФНБ, Минфин
17:17 03.09.2026
 
Средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114 для "Авроры"

Глава Минпромторга Алиханов: средства ФНБ направят на докапитализацию производства Ил-114

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на докапитализацию производства десяти региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора", заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Да, это ФНБ. Мы изыскали ресурсы с коллегами из Минфина", - сказал Алиханов о финансировании 10 самолетов Ил-114-300 для авиакомпании "Аврора".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). На ПМЭФ в июне 2026 года было заключено соглашение о поставке Второму Архангельскому авиаотряду трех самолетов Ил-114-300 по льготному лизингу.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯФРАНЦИЯКАНАДАВладивостокАнтон АлихановМинпромторгФНБМинфин
 
 
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