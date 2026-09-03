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Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России
Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России
Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:20+0300
2026-09-03T21:20+0300
газ
россия
владивосток
александр грушко
ес
мид рф
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в 2027 году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики. "Поэтому в Евросоюзе, несмотря на принятое решение о том, чтобы вообще отказаться от российского газа, некоторые страны, не секрет, настаивают на том, чтобы эти поставки были разрешены", - сказал дипломат. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам действует с 17 июня 2026 года, а 1 ноября 2027 года в силу вступит запрет на импорт по долгосрочным контрактам. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, владивосток, александр грушко, ес, мид рф, вэф
Газ, РОССИЯ, Владивосток, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ, ВЭФ
21:20 03.09.2026
 
Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России

Замглавы МИД Грушко: некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в 2027 году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики.
"Поэтому в Евросоюзе, несмотря на принятое решение о том, чтобы вообще отказаться от российского газа, некоторые страны, не секрет, настаивают на том, чтобы эти поставки были разрешены", - сказал дипломат.
Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам действует с 17 июня 2026 года, а 1 ноября 2027 года в силу вступит запрет на импорт по долгосрочным контрактам.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯВладивостокАлександр ГрушкоЕСМИД РФВЭФ
 
 
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