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Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, но этого должно хватить на зиму
Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, но этого должно хватить на зиму - 03.09.2026, ПРАЙМ
Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, но этого должно хватить на зиму
Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, что ниже среднего уровня последних лет, однако этого должно хватить на предстоящую зиму, сообщило в четверг агентство... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:11+0300
2026-09-03T17:11+0300
2026-09-03T17:11+0300
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ПРАГА, 3 сен - ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, что ниже среднего уровня последних лет, однако этого должно хватить на предстоящую зиму, сообщило в четверг агентство ЧТК со ссылкой на данные чешского минпромторга.
"Заполненность чешских газохранилищ составляет 70%. Таким образом, республика выполнила промежуточные целевые показатели Евросоюза на этот период, но в то же время поставки несколько ниже, чем в предыдущие годы... Согласно заверениям представителей министерства, несмотря на замедление заполнения хранилищ, газа должно хватить на всю предстоящую зиму", - говорится в сообщении агентства.
По мнению аналитиков, замедление пополнения запасов газа является результатом повышения цен на газ на фондовой бирже.
Оптовая цена газа на европейском рынке в среду превысила 75 евро за мегаватт-час (МВтч), достигнув самого высокого уровня за более чем три года. Рынок также реагирует на возобновление военных действий между США и Ираном и на сокращение поставок газа в Европу.
Запасы газа в Чехии в настоящее время немного выше среднего показателя по ЕС. По данным минпромторга, европейские резервуары заполнены почти на 65%.
По мнению аналитиков, текущий рост цен на газ на фондовой бирже в ближайшие месяцы приведет к увеличению цен на энергоносители в Чехии, в том числе для домохозяйств.
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газ, чехия, сша, иран, ес
Газ, ЧЕХИЯ, США, ИРАН, ЕС
Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, но этого должно хватить на зиму
ЧТК: газохранилища в Чехии заполнены на 70%, но этого должно хватить на зиму
ПРАГА, 3 сен - ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии заполнены на 70%, что ниже среднего уровня последних лет, однако этого должно хватить на предстоящую зиму, сообщило в четверг агентство ЧТК со ссылкой на данные чешского минпромторга.
"Заполненность чешских газохранилищ составляет 70%. Таким образом, республика выполнила промежуточные целевые показатели Евросоюза на этот период, но в то же время поставки несколько ниже, чем в предыдущие годы... Согласно заверениям представителей министерства, несмотря на замедление заполнения хранилищ, газа должно хватить на всю предстоящую зиму", - говорится в сообщении агентства.
По мнению аналитиков, замедление пополнения запасов газа является результатом повышения цен на газ на фондовой бирже.
Оптовая цена газа на европейском рынке в среду превысила 75 евро за мегаватт-час (МВтч), достигнув самого высокого уровня за более чем три года. Рынок также реагирует на возобновление военных действий между США и Ираном и на сокращение поставок газа в Европу.
Запасы газа в Чехии в настоящее время немного выше среднего показателя по ЕС. По данным минпромторга, европейские резервуары заполнены почти на 65%.
По мнению аналитиков, текущий рост цен на газ на фондовой бирже в ближайшие месяцы приведет к увеличению цен на энергоносители в Чехии, в том числе для домохозяйств.