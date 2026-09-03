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"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12% - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:30+0300
2026-09-03T10:30+0300
газ
дальний восток
владивосток
газпром
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА Новости глава компании Сергей Густов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "За 8 месяцев этого года… в том числе регионам Дальнего Востока 2,8 миллиарда кубометров. Наблюдается значительный рост к уровню прошлого года… в ДФО 2,5 миллиарда", - ответил он на вопрос о поставках газа на Дальний Восток за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным показателем 2025 года. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился на 12%. Густов отметил, что подписаны программы на 2026-2030 годы по газификации Дальнего Востока и они все исполняются, в том числе и в 2026 году. "Сейчас газификация в Дальневосточном федеральном округе идет такими опережающими, ускоренными темпами. То есть особенно большая программа догазификации, где огромное количество потребителей подключается в рамках догазификации - это газификация населения, школ, больниц - социальных объектов", - уточнил глава компании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, дальний восток, владивосток, газпром, вэф
Газ, Дальний Восток, Владивосток, Газпром, ВЭФ
10:30 03.09.2026
 
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%

"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке за восемь месяцев на 12%

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА Новости глава компании Сергей Густов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"За 8 месяцев этого года… в том числе регионам Дальнего Востока 2,8 миллиарда кубометров. Наблюдается значительный рост к уровню прошлого года… в ДФО 2,5 миллиарда", - ответил он на вопрос о поставках газа на Дальний Восток за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным показателем 2025 года.
Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился на 12%.
Густов отметил, что подписаны программы на 2026-2030 годы по газификации Дальнего Востока и они все исполняются, в том числе и в 2026 году.
"Сейчас газификация в Дальневосточном федеральном округе идет такими опережающими, ускоренными темпами. То есть особенно большая программа догазификации, где огромное количество потребителей подключается в рамках догазификации - это газификация населения, школ, больниц - социальных объектов", - уточнил глава компании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазДальний ВостокВладивостокГазпромВЭФ
 
 
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