https://1prime.ru/20260903/gazprom--872975851.html
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12% - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:30+0300
2026-09-03T10:30+0300
2026-09-03T10:30+0300
газ
дальний восток
владивосток
газпром
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872975851.jpg?1788420650
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА Новости глава компании Сергей Густов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "За 8 месяцев этого года… в том числе регионам Дальнего Востока 2,8 миллиарда кубометров. Наблюдается значительный рост к уровню прошлого года… в ДФО 2,5 миллиарда", - ответил он на вопрос о поставках газа на Дальний Восток за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным показателем 2025 года. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился на 12%. Густов отметил, что подписаны программы на 2026-2030 годы по газификации Дальнего Востока и они все исполняются, в том числе и в 2026 году. "Сейчас газификация в Дальневосточном федеральном округе идет такими опережающими, ускоренными темпами. То есть особенно большая программа догазификации, где огромное количество потребителей подключается в рамках догазификации - это газификация населения, школ, больниц - социальных объектов", - уточнил глава компании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, дальний восток, владивосток, газпром, вэф
Газ, Дальний Восток, Владивосток, Газпром, ВЭФ
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке на 12%
"Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа на Дальнем Востоке за восемь месяцев на 12%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" нарастил поставки газа потребителям на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года на 12%, до 2,8 миллиарда кубометров, заявил РИА Новости глава компании Сергей Густов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"За 8 месяцев этого года… в том числе регионам Дальнего Востока
2,8 миллиарда кубометров. Наблюдается значительный рост к уровню прошлого года… в ДФО 2,5 миллиарда", - ответил он на вопрос о поставках газа на Дальний Восток за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным показателем 2025 года.
Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился на 12%.
Густов отметил, что подписаны программы на 2026-2030 годы по газификации Дальнего Востока и они все исполняются, в том числе и в 2026 году.
"Сейчас газификация в Дальневосточном федеральном округе идет такими опережающими, ускоренными темпами. То есть особенно большая программа догазификации, где огромное количество потребителей подключается в рамках догазификации - это газификация населения, школ, больниц - социальных объектов", - уточнил глава компании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.