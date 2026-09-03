"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост поставок газа на Дальний Восток
"Газпром межрегионгаз": объем поставок газа в ДФО к 2030 году вырастет в четыре раза
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что объем поставок газа дальневосточным потребителям к 2030 году вырастет в четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в рамках Восточного экономического форума.
"Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что к 2030 году, в том числе за счет реализации программы газификации, общий объем поставок газа в макрорегионе достигнет 15,7 миллиарда кубометров. Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам восьми месяцев 2026 года "Газпром межрегионгаз" зафиксировал значительный рост поставок природного газа российским потребителям. Драйвером роста стал Дальний Восток, где показатель увеличился на 12,7%, отметили в компании.
"Столь существенный рост на Дальнем Востоке обеспечивается реализацией программы развития газоснабжения и газификации регионов ДФО. Поэтапное выполнение программы дает мощный импульс как для промышленного сектора, так и для подключения частных домовладений", - добавляется в сообщении.
По данным компании, в текущем году уже зафиксирован ввод в эксплуатацию крупных промышленных объектов. В частности, в Хабаровском крае начал работу "Амур минералс", осваивающий Малмыжский горно-обогатительный комбинат. В сентябре текущего года к потреблению газа приступят Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.