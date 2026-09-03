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"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост поставок газа на Дальний Восток

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост поставок газа на Дальний Восток - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост поставок газа на Дальний Восток

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что объем поставок газа дальневосточным потребителям к 2030 году вырастет в четыре раза, сообщили РИА Новости в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:26+0300

2026-09-03T16:26+0300

2026-09-03T16:26+0300

газ

россия

дальний восток

хабаровский край

приморский край

газпром

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что объем поставок газа дальневосточным потребителям к 2030 году вырастет в четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в рамках Восточного экономического форума. "Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что к 2030 году, в том числе за счет реализации программы газификации, общий объем поставок газа в макрорегионе достигнет 15,7 миллиарда кубометров. Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы. По итогам восьми месяцев 2026 года "Газпром межрегионгаз" зафиксировал значительный рост поставок природного газа российским потребителям. Драйвером роста стал Дальний Восток, где показатель увеличился на 12,7%, отметили в компании. "Столь существенный рост на Дальнем Востоке обеспечивается реализацией программы развития газоснабжения и газификации регионов ДФО. Поэтапное выполнение программы дает мощный импульс как для промышленного сектора, так и для подключения частных домовладений", - добавляется в сообщении. По данным компании, в текущем году уже зафиксирован ввод в эксплуатацию крупных промышленных объектов. В частности, в Хабаровском крае начал работу "Амур минералс", осваивающий Малмыжский горно-обогатительный комбинат. В сентябре текущего года к потреблению газа приступят Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

хабаровский край

приморский край

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газ, россия, дальний восток, хабаровский край, приморский край, газпром, вэф