https://1prime.ru/20260903/genprokuratura-872956648.html

Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов

Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов

Генеральная прокуратура РФ в первом полугодии 2026 года опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:55+0300

2026-09-03T02:55+0300

2026-09-03T02:55+0300

россия

общество

камчатский край

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872956648.jpg?1788393359

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в первом полугодии 2026 года опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в различных сферах, например строительстве, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. "Круг вопросов, требующих надзорного сопровождения, постоянно растет", - сказал Гуцан, выступая в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Это напрямую связано с приоритетами государственной экономической политики, добавил он. Для нормального функционирования бизнеса, как известно, нужна понятная, прозрачная и, желательно, не избыточная правовая база, отметил генпрокурор РФ. Принятие мер по снижению регуляторной нагрузки на бизнес главой государства поручено правительству, и прокуроры - активные участники этого процесса, добавил Гуцан. "Только за шесть месяцев текущего года нами опротестовано свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сферах налогообложения, получения субсидий, строительства и других", - сказал глава надзорного ведомства. Например, в Камчатском крае и Мурманской области действовали административные регламенты, по которым для выдачи разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию истребовались документы, отмененные законом еще три года назад, привел пример Гуцан. "Как говорится, без комментариев", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

камчатский край

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , камчатский край, владивосток, вэф