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Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов
Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов
Генеральная прокуратура РФ в первом полугодии 2026 года опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:55+0300
2026-09-03T02:55+0300
россия
общество
камчатский край
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в первом полугодии 2026 года опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в различных сферах, например строительстве, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. "Круг вопросов, требующих надзорного сопровождения, постоянно растет", - сказал Гуцан, выступая в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Это напрямую связано с приоритетами государственной экономической политики, добавил он. Для нормального функционирования бизнеса, как известно, нужна понятная, прозрачная и, желательно, не избыточная правовая база, отметил генпрокурор РФ. Принятие мер по снижению регуляторной нагрузки на бизнес главой государства поручено правительству, и прокуроры - активные участники этого процесса, добавил Гуцан. "Только за шесть месяцев текущего года нами опротестовано свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сферах налогообложения, получения субсидий, строительства и других", - сказал глава надзорного ведомства. Например, в Камчатском крае и Мурманской области действовали административные регламенты, по которым для выдачи разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию истребовались документы, отмененные законом еще три года назад, привел пример Гуцан. "Как говорится, без комментариев", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, общество , камчатский край, владивосток, вэф
РОССИЯ, Общество , Камчатский край, Владивосток, ВЭФ
02:55 03.09.2026
 
Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов

Генпрокуратура опротестовала более 1,6 тысячи нормативных актов по строительству

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в первом полугодии 2026 года опротестовала свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в различных сферах, например строительстве, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"Круг вопросов, требующих надзорного сопровождения, постоянно растет", - сказал Гуцан, выступая в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Это напрямую связано с приоритетами государственной экономической политики, добавил он.
Для нормального функционирования бизнеса, как известно, нужна понятная, прозрачная и, желательно, не избыточная правовая база, отметил генпрокурор РФ. Принятие мер по снижению регуляторной нагрузки на бизнес главой государства поручено правительству, и прокуроры - активные участники этого процесса, добавил Гуцан.
"Только за шесть месяцев текущего года нами опротестовано свыше 1,6 тысячи нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сферах налогообложения, получения субсидий, строительства и других", - сказал глава надзорного ведомства.
Например, в Камчатском крае и Мурманской области действовали административные регламенты, по которым для выдачи разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию истребовались документы, отмененные законом еще три года назад, привел пример Гуцан. "Как говорится, без комментариев", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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