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Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков
Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков - 03.09.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков
Генпрокуратура значительно содействует Минстрою в урегулировании проблемы обманутых дольщиков, вложившихся в строительство жилья в регионах, заявил на сессии... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:27+0300
2026-09-03T05:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура значительно содействует Минстрою в урегулировании проблемы обманутых дольщиков, вложившихся в строительство жилья в регионах, заявил на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" на ВЭФ-2026 заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "В еженедельном режиме сотрудничаем с Генпрокуратурой по направлению четырех исторических регионов... Года четыре назад стали практиковать проведение совещаний в регионах с участием по ВКС Генеральной прокуратуры. Сразу обеспечили другое качество восстановления прав обманутых дольщиков", – подчеркнул Стасишин. Замминистра уточнил, что в Крыму для приведения законодательства в области строительства в соответствие с российскими нормами потребовалось около шести лет, а уже в случае ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей этот процесс прошел быстрее. Сегодня, по словам замглавы Минстроя РФ, в этих четырех воссоединенных регионах все жилье строится по российским правилам, с соблюдением жестких требований к привлечению средств граждан для недопущения появления обманутых дольщиков. Стасишин также обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества Минстроя с Генпрокуратурой по вектору снижения административных барьеров в финансировании бюджетных строек, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным. "Это одна из ключевых задач, но не всегда удается ее выполнить. Без поддержки коллег из Генпрокуратуры наша работа невозможна", – добавил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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недвижимость, крым, лнр, херсонская область, вкс, вэф
Недвижимость, КРЫМ, ЛНР, Херсонская область, ВКС, ВЭФ
05:27 03.09.2026
 
Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков

Минстрой: Генпрокуратура содействует Минстрою в решении проблемы обманутых дольщиков

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Генпрокуратура значительно содействует Минстрою в урегулировании проблемы обманутых дольщиков, вложившихся в строительство жилья в регионах, заявил на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" на ВЭФ-2026 заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
"В еженедельном режиме сотрудничаем с Генпрокуратурой по направлению четырех исторических регионов... Года четыре назад стали практиковать проведение совещаний в регионах с участием по ВКС Генеральной прокуратуры. Сразу обеспечили другое качество восстановления прав обманутых дольщиков", – подчеркнул Стасишин.
Замминистра уточнил, что в Крыму для приведения законодательства в области строительства в соответствие с российскими нормами потребовалось около шести лет, а уже в случае ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей этот процесс прошел быстрее. Сегодня, по словам замглавы Минстроя РФ, в этих четырех воссоединенных регионах все жилье строится по российским правилам, с соблюдением жестких требований к привлечению средств граждан для недопущения появления обманутых дольщиков.
Стасишин также обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества Минстроя с Генпрокуратурой по вектору снижения административных барьеров в финансировании бюджетных строек, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным.
"Это одна из ключевых задач, но не всегда удается ее выполнить. Без поддержки коллег из Генпрокуратуры наша работа невозможна", – добавил он.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НедвижимостьКРЫМЛНРХерсонская областьВКСВЭФ
 
 
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