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Глава Россельхозбанка рассказал о последствиях невыполнения зерновой сделки

Глава Россельхозбанка рассказал о последствиях невыполнения зерновой сделки - 03.09.2026, ПРАЙМ

Глава Россельхозбанка рассказал о последствиях невыполнения зерновой сделки

Невыполнение западными странами условий зерновой сделки в отношении России приводит к росту стоимости продовольствия для 160 стран, куда Россия поставляет свою... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:17+0300

2026-09-03T03:17+0300

2026-09-03T03:17+0300

сельское хозяйство

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Невыполнение западными странами условий зерновой сделки в отношении России приводит к росту стоимости продовольствия для 160 стран, куда Россия поставляет свою продукцию, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Россельхозбанка Борис Листов. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. "Невыполнение условий зерновой сделки, как и ситуация вокруг Ормузского пролива, влияющая на поставки минеральных удобрений, сказывается на глобальных продовольственных рынках. Растущие издержки, в том числе на логистику и проведение платежей, неизбежно увеличивают стоимость продовольствия для жителей тех 160 стран, в которые Россия экспортирует свою продукцию", - сказал он. По словам Листова, эти факторы, включая ограничения при прохождении платежей за продовольствие, будут иметь долгосрочные последствия для глобальной продовольственной системы. Глава РСХБ отметил, что для многих стран российские поставки являются критически важными, а по итогам прошлого года Россия поставила на внешние рынки 83,3 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса. "Очевидно, что если бы не санкционные ограничения и нерешенные вопросы в рамках зерновой сделки, эти показатели могли бы быть значительно выше", - добавил Листов. При этом российские аграрии продолжают выполнять свои обязательства перед международными партнерами, а Россельхозбанк всесторонне поддерживает экспортноориентированные компании, подчеркнул он. "С начала года мы направили на финансирование агроэкспорта 541 миллиарда рублей - это на 14,2% больше, чем в прошлом году... Россия была и остается одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Россельхозбанк продолжит делать все необходимое, чтобы наши аграрии чувствовали себя уверенно при любых внешних вызовах", - подытожил Листов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

турция

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сельское хозяйство, россия, турция, украина, черное море, владимир путин, россельхозбанк, вэф, оон