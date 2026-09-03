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Глава РСХБ назвал виноделие самым рискованным видом сельского хозяйства
Глава РСХБ назвал виноделие самым рискованным видом сельского хозяйства - 03.09.2026, ПРАЙМ
Глава РСХБ назвал виноделие самым рискованным видом сельского хозяйства
Самым рискованным видом сельского хозяйства является виноделие, им занимаются только истинные фанаты, заявил глава Россельхозбанка Борис Листов журналистам на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Самым рискованным видом сельского хозяйства является виноделие, им занимаются только истинные фанаты, заявил глава Россельхозбанка Борис Листов журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Виноделие. Надо сказать, что это достаточно рискованный вид деятельности, и подавляющее большинство виноделов и виноградарей – истинные фанаты своего дела", - сказал Листов, назвав при этом виноделие своим любимым сектором сельского хозяйства.
Виноградари вкладывают свои средства и выходят на кредитование только тогда, когда появляется реальный прогноз и бизнес-модель, пояснил глава РСХБ.
"Ведь виноградник долго растет, и проходит достаточно много времени до вывода на рынок самого вина, чтобы быть в кредите на этот срок. Поэтому обычно это или не первый бизнес, или длинные личные накопления. Бизнес для души и на энтузиазме", - отметил Листов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Россельхозбанк, РСХБ
Глава РСХБ назвал виноделие самым рискованным видом сельского хозяйства
Глава РСХБ Листов назвал виноделие самым рискованным видом сельского хозяйства
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Самым рискованным видом сельского хозяйства является виноделие, им занимаются только истинные фанаты, заявил глава Россельхозбанка Борис Листов журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Виноделие. Надо сказать, что это достаточно рискованный вид деятельности, и подавляющее большинство виноделов и виноградарей – истинные фанаты своего дела", - сказал Листов, назвав при этом виноделие своим любимым сектором сельского хозяйства.
Виноградари вкладывают свои средства и выходят на кредитование только тогда, когда появляется реальный прогноз и бизнес-модель, пояснил глава РСХБ.
"Ведь виноградник долго растет, и проходит достаточно много времени до вывода на рынок самого вина, чтобы быть в кредите на этот срок. Поэтому обычно это или не первый бизнес, или длинные личные накопления. Бизнес для души и на энтузиазме", - отметил Листов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.