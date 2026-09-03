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Глава KRBC: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Глава KRBC: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами
Глава KRBC: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами - 03.09.2026, ПРАЙМ
Глава KRBC: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами
Инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами, заявил глава Корейско-российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо, выступая на Восточном... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:31+0300
2026-09-03T06:31+0300
россия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен -ПРАЙМ. Инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами, заявил глава Корейско-российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он отметил, что российская инвестиционная среда, по оценке южнокорейского бизнеса, совершенствуется быстрыми темпами. "Я думаю, что мы тоже чувствуем, что Россия (ее инвестиционная среда – ред.) улучшается быстрыми темпами. Поэтому мы высоко оцениваем устойчивость логистики или защиту от геополитических рисков. Это три фактора важные для инвесторов", - пояснил спикер. Он обратил внимание, что по новой технологии Всемирного банка Business Ready (B-READY) оценивается именно операционная эффективность, качество государственных услуг и правовая защиту бизнеса. "Главный вывод: инвесторы идут туда, где есть понятный, стабильный и предсказуемый механизм", - заявил Пак. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, вэф
РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
06:31 03.09.2026
 
Глава KRBC: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами

Глава KRBC Пак Чон Хо: инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен -ПРАЙМ. Инвестиционная среда в России улучшается быстрыми темпами, заявил глава Корейско-российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил, что российская инвестиционная среда, по оценке южнокорейского бизнеса, совершенствуется быстрыми темпами.
"Я думаю, что мы тоже чувствуем, что Россия (ее инвестиционная среда – ред.) улучшается быстрыми темпами. Поэтому мы высоко оцениваем устойчивость логистики или защиту от геополитических рисков. Это три фактора важные для инвесторов", - пояснил спикер.
Он обратил внимание, что по новой технологии Всемирного банка Business Ready (B-READY) оценивается именно операционная эффективность, качество государственных услуг и правовая защиту бизнеса.
"Главный вывод: инвесторы идут туда, где есть понятный, стабильный и предсказуемый механизм", - заявил Пак.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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