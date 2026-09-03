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Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций
Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций - 03.09.2026, ПРАЙМ
Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций
Предсказуемость правил ведения бизнеса и развитая цифровая инфраструктура стали одними из главных факторов при выборе страны для инвестиций, заявил глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:43+0300
2026-09-03T06:43+0300
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Предсказуемость правил ведения бизнеса и развитая цифровая инфраструктура стали одними из главных факторов при выборе страны для инвестиций, заявил глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо.
Спикер отметил, что уже 15 лет руководит KRBC и 20 лет занимается бизнесом с Россией.
"Раньше для инвестора ключевыми факторами были дешевая рабочая сила или налоговые льготы. Но сегодня глобальный капитал смотрит на другие вещи. На первый план вышли предсказуемость правил игры, цифровая инфраструктура", - сказал Пак Чон Хо, выступая на ВЭФ.
Среди условий, привлекающих инвесторов, он также назвал кластерный подход с созданием готовой производственной экосистемы и цепочек поставок, механизм оперативного решения проблем компаний через профильные министерства, а также эффективные цифровые сервисы.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций
Глава KRBC: предсказуемость правил ведения бизнеса стала ключевым фактором для инвестиций
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Предсказуемость правил ведения бизнеса и развитая цифровая инфраструктура стали одними из главных факторов при выборе страны для инвестиций, заявил глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо.
Спикер отметил, что уже 15 лет руководит KRBC и 20 лет занимается бизнесом с Россией.
"Раньше для инвестора ключевыми факторами были дешевая рабочая сила или налоговые льготы. Но сегодня глобальный капитал смотрит на другие вещи. На первый план вышли предсказуемость правил игры, цифровая инфраструктура", - сказал Пак Чон Хо, выступая на ВЭФ.
Среди условий, привлекающих инвесторов, он также назвал кластерный подход с созданием готовой производственной экосистемы и цепочек поставок, механизм оперативного решения проблем компаний через профильные министерства, а также эффективные цифровые сервисы.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.