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Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций

Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций - 03.09.2026, ПРАЙМ

Глава KRBC назвал главные факторы при выборе страны для инвестиций

Предсказуемость правил ведения бизнеса и развитая цифровая инфраструктура стали одними из главных факторов при выборе страны для инвестиций, заявил глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:43+0300

2026-09-03T06:43+0300

2026-09-03T06:43+0300

бизнес

россия

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Предсказуемость правил ведения бизнеса и развитая цифровая инфраструктура стали одними из главных факторов при выборе страны для инвестиций, заявил глава Корейско-Российского делового совета (KRBC) Пак Чон Хо. Спикер отметил, что уже 15 лет руководит KRBC и 20 лет занимается бизнесом с Россией. "Раньше для инвестора ключевыми факторами были дешевая рабочая сила или налоговые льготы. Но сегодня глобальный капитал смотрит на другие вещи. На первый план вышли предсказуемость правил игры, цифровая инфраструктура", - сказал Пак Чон Хо, выступая на ВЭФ. Среди условий, привлекающих инвесторов, он также назвал кластерный подход с созданием готовой производственной экосистемы и цепочек поставок, механизм оперативного решения проблем компаний через профильные министерства, а также эффективные цифровые сервисы. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, вэф