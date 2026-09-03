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Названы города-миллионники с самыми большими велодорожками

Названы города-миллионники с самыми большими велодорожками - 03.09.2026, ПРАЙМ

Названы города-миллионники с самыми большими велодорожками

Наименьшая доля велодорожек от городских дорог среди российских городов-миллионников в Воронеже и Волгограде, а самая комфортная в этом смысле ситуация для... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:09+0300

2026-09-03T15:09+0300

2026-09-03T15:09+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

воронеж

"2гис"

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НОВОСИБИРСК, 3 сен – ПРАЙМ. Наименьшая доля велодорожек от городских дорог среди российских городов-миллионников в Воронеже и Волгограде, а самая комфортная в этом смысле ситуация для велосипедистов в Москве и Екатеринбурге, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". Сервис проанализировал протяженность велодорожек (в том числе выделенных полос на дорогах) в крупнейших городах на август 2026 года, а также их долю от автомобильных дорог в пределах конкретных городов. "Лидер по протяженности велодорожек — Москва: более 600 километров, что почти втрое больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом доля велодорожек от автодорог в столице — 6,9%, примерно такая же в Екатеринбурге (7%), но в столице Урала протяженность велодорожек заметно меньше московской — 116 километров", - говорится в сообщении. В тройку лидеров по доле велодорожек от автодорог также входит Красноярск (4,9%, 44,5 километра). Далее следуют Уфа (4,8%, 58 километров), Нижний Новгород (4,7%, 63 километра), Краснодар и Санкт-Петербург (по 4,4%, 50 и 238 километров соответственно). Наименьшая доля велодорожек от автодорог — в Воронеже (1,3%, 13 километров) и Волгограде (1,8%, 22,5 километра). Также невысокие показатели у Ростова-на-Дону (2,5%, 25,5 километра) и Новосибирска (2,6%, 33 километра). Также, по данным геосервиса, за последний год (с августа 2025 по август 2026 года) число точек проката велосипедов и электровелосипедов в городах-миллионниках в среднем выросло на 26%. Наибольший рост показали Уфа (76%), Краснодар (65%) и Красноярск (57%). В Москве рост составил 4%, а в Санкт-Петербурге, где таких точек больше всего, — 16%. В то же время число веломагазинов в городах-миллионниках за последние 12 месяцев сократилось на 38% — до 1,2 тысячи точек на август 2026 года. Снижение затронуло почти все города. А вот количество точек продажи электровелосипедов выросло на 14% - до более 550 точек на август 2026 года.

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санкт-петербург

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, воронеж, "2гис"