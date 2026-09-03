https://1prime.ru/20260903/gosdolg-872973471.html
Уровень российского госдолга один из самых низких в мире, заявил Путин
Уровень российского госдолга один из самых низких в мире, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Уровень российского госдолга один из самых низких в мире, заявил Путин
Уровень госдолга России является одним из самых низких в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:58+0300
2026-09-03T09:58+0300
2026-09-03T09:58+0300
россия
мировая экономика
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872973471.jpg?1788418721
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Уровень госдолга России является одним из самых низких в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Дефицит есть, но он некритичный, если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Уровень российского госдолга один из самых низких в мире, заявил Путин
Президент Путин: уровень госдолга России является одним из самых низких в мире