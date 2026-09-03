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В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников

В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников

Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:07+0300

2026-09-03T02:07+0300

2026-09-03T02:07+0300

финансы

россия

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владивосток

анатолий аксаков

юрий чиханчин

госдума

росфинмониторинг

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Должен быть образовательный элемент - система финансовой грамотности в школах должна активно реализовываться, и не только на факультативной основе. Считаю, что надо рассказывать о тех рисках, которые у них есть, рассказывать о том, что последствия таких действий для них могут быть непоправимы", - сказал он в рамках ВЭФ-2026. Кроме того, по мнению Аксакова, необходимо беседовать с родителями, поскольку они первыми могут донести информацию о существующих опасностях. Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечал, что в дропперство сильно вовлечена молодежь. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, общество , владивосток, анатолий аксаков, юрий чиханчин, госдума, росфинмониторинг, вэф