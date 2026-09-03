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В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников
В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников
Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:07+0300
2026-09-03T02:07+0300
финансы
россия
общество
владивосток
анатолий аксаков
юрий чиханчин
госдума
росфинмониторинг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Должен быть образовательный элемент - система финансовой грамотности в школах должна активно реализовываться, и не только на факультативной основе. Считаю, что надо рассказывать о тех рисках, которые у них есть, рассказывать о том, что последствия таких действий для них могут быть непоправимы", - сказал он в рамках ВЭФ-2026. Кроме того, по мнению Аксакова, необходимо беседовать с родителями, поскольку они первыми могут донести информацию о существующих опасностях. Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечал, что в дропперство сильно вовлечена молодежь. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, россия, общество , владивосток, анатолий аксаков, юрий чиханчин, госдума, росфинмониторинг, вэф
Финансы, РОССИЯ, Общество , Владивосток, Анатолий Аксаков, Юрий Чиханчин, Госдума, Росфинмониторинг, ВЭФ
02:07 03.09.2026
 
В Госдуме рассказали, как защитить подростков от мошенников

Депутат Аксаков: уроки финансовой грамотности помогут защитить подростков от мошенников

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Обязательные уроки финансовой грамотности в школах и тематические беседы помогут обезопасить подростков от мошенников, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Должен быть образовательный элемент - система финансовой грамотности в школах должна активно реализовываться, и не только на факультативной основе. Считаю, что надо рассказывать о тех рисках, которые у них есть, рассказывать о том, что последствия таких действий для них могут быть непоправимы", - сказал он в рамках ВЭФ-2026.
Кроме того, по мнению Аксакова, необходимо беседовать с родителями, поскольку они первыми могут донести информацию о существующих опасностях.
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечал, что в дропперство сильно вовлечена молодежь. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыРОССИЯОбществоВладивостокАнатолий АксаковЮрий ЧиханчинГосдумаРосфинмониторингВЭФ
 
 
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