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В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам
В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести льготный проезд по платным дорогам, если бесплатный маршрут значительно длиннее или бывает ограничен... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести льготный проезд по платным дорогам, если бесплатный маршрут значительно длиннее или бывает ограничен в течение года. Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. "Целесообразно установить федеральные критерии существенной неравнозначности бесплатного маршрута: превышение протяженности в пределах допустимого законом соотношения, увеличение расчетного времени в пути, сезонные ограничения, существенно ухудшающие условия проезда, и иные объективные параметры. При полной невозможности бесплатного проезда должен применяться… механизм приостановления платности", - сказано в документе. Депутаты уточнили, что при выполнении таких критериев предлагается применять обязательный понижающий коэффициент для легковых автомобилей. Его размер и пороги неравнозначности, по мнению депутатов, следует определить по транспортно-финансовой оценке. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит сохранить принцип платного использования скоростных дорог и сделать тариф более сбалансированным там, где бесплатный маршрут существенно уступает платному. Учет времени и условий поездки повысит предсказуемость тарифной политики и позволит точнее учитывать интересы пользователей.
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бизнес
Бизнес
17:17 03.09.2026
 
В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам

В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам при ограничении маршрута

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести льготный проезд по платным дорогам, если бесплатный маршрут значительно длиннее или бывает ограничен в течение года.
Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Целесообразно установить федеральные критерии существенной неравнозначности бесплатного маршрута: превышение протяженности в пределах допустимого законом соотношения, увеличение расчетного времени в пути, сезонные ограничения, существенно ухудшающие условия проезда, и иные объективные параметры. При полной невозможности бесплатного проезда должен применяться… механизм приостановления платности", - сказано в документе.
Депутаты уточнили, что при выполнении таких критериев предлагается применять обязательный понижающий коэффициент для легковых автомобилей. Его размер и пороги неравнозначности, по мнению депутатов, следует определить по транспортно-финансовой оценке.
Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит сохранить принцип платного использования скоростных дорог и сделать тариф более сбалансированным там, где бесплатный маршрут существенно уступает платному. Учет времени и условий поездки повысит предсказуемость тарифной политики и позволит точнее учитывать интересы пользователей.
 
Бизнес
 
 
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