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В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам

В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести льготный проезд по платным дорогам

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести льготный проезд по платным дорогам, если бесплатный маршрут значительно длиннее или бывает ограничен... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести льготный проезд по платным дорогам, если бесплатный маршрут значительно длиннее или бывает ограничен в течение года. Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. "Целесообразно установить федеральные критерии существенной неравнозначности бесплатного маршрута: превышение протяженности в пределах допустимого законом соотношения, увеличение расчетного времени в пути, сезонные ограничения, существенно ухудшающие условия проезда, и иные объективные параметры. При полной невозможности бесплатного проезда должен применяться… механизм приостановления платности", - сказано в документе. Депутаты уточнили, что при выполнении таких критериев предлагается применять обязательный понижающий коэффициент для легковых автомобилей. Его размер и пороги неравнозначности, по мнению депутатов, следует определить по транспортно-финансовой оценке. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит сохранить принцип платного использования скоростных дорог и сделать тариф более сбалансированным там, где бесплатный маршрут существенно уступает платному. Учет времени и условий поездки повысит предсказуемость тарифной политики и позволит точнее учитывать интересы пользователей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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