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В Госдуме предложили стимулировать бизнес к планированию северного завоза - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили стимулировать бизнес к планированию северного завоза
В Госдуме предложили стимулировать бизнес к планированию северного завоза - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили стимулировать бизнес к планированию северного завоза
Необходимо ввести механизмы стимулирования участия бизнеса в планировании северного завоза, в том числе через размещение информации в федеральной... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:24+0300
2026-09-03T17:24+0300
россия
финансы
дальний восток
арктика
владивосток
владимир путин
госдума
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Необходимо ввести механизмы стимулирования участия бизнеса в планировании северного завоза, в том числе через размещение информации в федеральной государственной информационной системе, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Что касается законодательных предложений, коротко перечислю некоторые из них: наделение регионов полномочиями по утверждению своих перечней грузов первой категории и совершенствованием подходов к определению грузов второй категории; введение механизмов стимулирования участия представителей бизнес-сообщества и планирования северных завозов", - сказал Харитонов в ходе сессии "Северный завоз: цифровизация и доступность" на ВЭФ. По его словам, в том числе стимулировать участие бизнеса предлагается за счет размещения информации в федеральной государственной информационной системе северного завоза. Кроме того, как отметил глава думского комитета, полномочия по установлению методик расчета надбавок, цен и тарифов на продукты северного завоза нужно закрепить за федеральными органами исполнительной власти. Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Сейчас территория северного завоза охватывает 19 субъектов - это около 2,9 тысячи населенных пунктов, где проживает более 2 миллионов человек. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, финансы, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин, госдума, вэф
РОССИЯ, Финансы, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, Госдума, ВЭФ
17:24 03.09.2026
 
В Госдуме предложили стимулировать бизнес к планированию северного завоза

Депутат Харитонов предложил стимулировать участие бизнеса в планировании северного завоза

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Необходимо ввести механизмы стимулирования участия бизнеса в планировании северного завоза, в том числе через размещение информации в федеральной государственной информационной системе, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"Что касается законодательных предложений, коротко перечислю некоторые из них: наделение регионов полномочиями по утверждению своих перечней грузов первой категории и совершенствованием подходов к определению грузов второй категории; введение механизмов стимулирования участия представителей бизнес-сообщества и планирования северных завозов", - сказал Харитонов в ходе сессии "Северный завоз: цифровизация и доступность" на ВЭФ.
По его словам, в том числе стимулировать участие бизнеса предлагается за счет размещения информации в федеральной государственной информационной системе северного завоза. Кроме того, как отметил глава думского комитета, полномочия по установлению методик расчета надбавок, цен и тарифов на продукты северного завоза нужно закрепить за федеральными органами исполнительной власти.
Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Сейчас территория северного завоза охватывает 19 субъектов - это около 2,9 тысячи населенных пунктов, где проживает более 2 миллионов человек.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯФинансыДальний ВостокАРКТИКАВладивостокВладимир ПутинГосдумаВЭФ
 
 
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