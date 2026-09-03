https://1prime.ru/20260903/goszakupki-872974800.html

На Дальнем Востоке протестируют упрощенные госзакупки через маркетплейсы

На Дальнем Востоке протестируют упрощенные госзакупки через маркетплейсы - 03.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке протестируют упрощенные госзакупки через маркетплейсы

Программа упрощенных госзакупок через маркетплейсы будет протестирована на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:15+0300

2026-09-03T10:15+0300

2026-09-03T10:15+0300

бизнес

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872974800.jpg?1788419732

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Программа упрощенных госзакупок через маркетплейсы будет протестирована на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Российские коллеги знают, что такое наша нормативная база даже при закупке карандашей в школе. С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы и хотим попробовать здесь провести такую небольшую микро-реформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать без всяких проволочек", – сказал Путин. "Если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует даже риски микро-коррупции. Я надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране", – добавил он. "Такой подход позволит сделать закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики. Кроме того, упростит отношения заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников", - уверен президент. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф