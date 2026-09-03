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Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%
Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%
Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превышает 75%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщается на сайте мэра и... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:15+0300
2026-09-03T12:15+0300
газ
москва
мосгаз
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превышает 75%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к завершающему этапу строительства газопровода высокого давления на юго-западе столицы. Объект из полиэтиленовых труб обеспечит газом потребителей в ЮЗАО. Работы ведутся с конца 2025 года без отставания от графика. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026-го", - говорится в сообщении. Уточняется, что на улице Михаила Грешилова специалисты уже завершили прокладку газопровода открытым и закрытым методами. На Новоясеневском проспекте работы продолжаются с применением бурошнекового бурения. Кроме того, сотрудники АО "Мосгаз" готовят к установке краны с возможностью дистанционного управления запорными устройствами. "Оборудование российского производства отличается высокой надежностью и скоростью ответа: в случае необходимости подачу газа можно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что общая длина газопровода составит около полутора километров. Проект предусматривает сочетание открытого и бестраншейного способов прокладки, что связано с особенностями застройки района. Для того, чтобы сохранить инженерные коммуникации и надземные объекты инфраструктуры, на трассе запроектировано девять закрытых переходов. Работы ведутся поэтапно, после завершения каждого участка и контроля качества сварных швов разрытия ликвидируют. "Финальным этапом перед врезкой нового газопровода в основную систему станут испытания труб на герметичность воздухом", - заключается в сообщении.
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газ, москва, мосгаз
Газ, МОСКВА, Мосгаз
12:15 03.09.2026
 
Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превышает 75%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к завершающему этапу строительства газопровода высокого давления на юго-западе столицы. Объект из полиэтиленовых труб обеспечит газом потребителей в ЮЗАО. Работы ведутся с конца 2025 года без отставания от графика. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026-го", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на улице Михаила Грешилова специалисты уже завершили прокладку газопровода открытым и закрытым методами. На Новоясеневском проспекте работы продолжаются с применением бурошнекового бурения. Кроме того, сотрудники АО "Мосгаз" готовят к установке краны с возможностью дистанционного управления запорными устройствами.
"Оборудование российского производства отличается высокой надежностью и скоростью ответа: в случае необходимости подачу газа можно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что общая длина газопровода составит около полутора километров. Проект предусматривает сочетание открытого и бестраншейного способов прокладки, что связано с особенностями застройки района. Для того, чтобы сохранить инженерные коммуникации и надземные объекты инфраструктуры, на трассе запроектировано девять закрытых переходов. Работы ведутся поэтапно, после завершения каждого участка и контроля качества сварных швов разрытия ликвидируют.
"Финальным этапом перед врезкой нового газопровода в основную систему станут испытания труб на герметичность воздухом", - заключается в сообщении.
 
ГазМОСКВАМосгаз
 
 
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