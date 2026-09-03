https://1prime.ru/20260903/gotovnost-872983970.html

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превысила 75%

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превышает 75%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщается на сайте мэра и... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:15+0300

2026-09-03T12:15+0300

2026-09-03T12:15+0300

газ

москва

мосгаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872983970.jpg?1788426947

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы превышает 75%, завершить работы планируется в конце 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к завершающему этапу строительства газопровода высокого давления на юго-западе столицы. Объект из полиэтиленовых труб обеспечит газом потребителей в ЮЗАО. Работы ведутся с конца 2025 года без отставания от графика. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026-го", - говорится в сообщении. Уточняется, что на улице Михаила Грешилова специалисты уже завершили прокладку газопровода открытым и закрытым методами. На Новоясеневском проспекте работы продолжаются с применением бурошнекового бурения. Кроме того, сотрудники АО "Мосгаз" готовят к установке краны с возможностью дистанционного управления запорными устройствами. "Оборудование российского производства отличается высокой надежностью и скоростью ответа: в случае необходимости подачу газа можно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что общая длина газопровода составит около полутора километров. Проект предусматривает сочетание открытого и бестраншейного способов прокладки, что связано с особенностями застройки района. Для того, чтобы сохранить инженерные коммуникации и надземные объекты инфраструктуры, на трассе запроектировано девять закрытых переходов. Работы ведутся поэтапно, после завершения каждого участка и контроля качества сварных швов разрытия ликвидируют. "Финальным этапом перед врезкой нового газопровода в основную систему станут испытания труб на герметичность воздухом", - заключается в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, москва, мосгаз