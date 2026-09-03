https://1prime.ru/20260903/granin-872940686.html

Адвокат рассказал, когда налоговая ошибка становится уголовным делом

Адвокат рассказал, когда налоговая ошибка становится уголовным делом - 03.09.2026, ПРАЙМ

Адвокат рассказал, когда налоговая ошибка становится уголовным делом

Не всякая налоговая ошибка автоматически ведет к уголовному делу, но грань между уголовным наказанием и штрафом тоньше, чем может показаться. Где заканчивается... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:03+0300

2026-09-03T03:03+0300

2026-09-03T03:03+0300

фнс россии

общество

налоговая задолженность

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/84090/86/840908671_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_9bf5172441d6dd70cab526f249543bab.jpg

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Не всякая налоговая ошибка автоматически ведет к уголовному делу, но грань между уголовным наказанием и штрафом тоньше, чем может показаться. Где заканчивается одно и начинается другое, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер МКА "Гранин, Наставшев и партнеры" Данил Гранин.За ошибку в налоговой декларации в тюрьму не сажают. Уголовная ответственность наступает не за то, что гражданин, предприниматель или руководитель компании неправильно посчитал налог, а за то, что они решили его не платить сознательно. Проще говоря, Налоговый кодекс наказывает рублем за ошибки, а Уголовный кодекс — рублем и лишением свободы за обман государства."Например, бухгалтер компании перепутал контрагентов и поставил вычет по НДС на 2 миллиона рублей — это штраф и пени. А если генеральный директор для занижения прибыли подписал акты с фирмой-однодневкой, в этом случае наступает уголовная ответственность", - говорит Гранин.Чтобы ошибка переросла в уголовное дело, государство должно понести крупный ущерб. Закон устанавливает четкие цифры, по которым этот ущерб определяется.Для физических лиц и ИП (статья 198 УК РФ) сумма недоимки свыше 2,7 миллиона рублей за три финансовых года подряд относится к крупному размеру, свыше 13,5 миллиона рублей — к особо крупному размеру. Для организаций (статья 199 УК РФ) недоимка более 18,75 миллиона рублей за 3 года подряд составляет крупный размер, более 56,25 миллиона рублей — особо крупный размер.Если долг меньше указанных сумм, по закону уголовное дело возбудить нельзя. Это административный судебный спор.Налоговая инспекция доказывает преступный умысел разными способами. Обычно инспекторы собирают "цифровые следы", которые убеждают Следственный комитет в недобросовестности человека.Есть и другие признаки умышленного уклонения от законных налоговых требований. Во-первых, это ситуация, при которой у предпринимателя нет реальных перевозок, складских помещений и персонала, но есть договоры на миллионы рублей и цепочка поставщиков упирается в фирмы без офисов и сотрудников (так называемая схема "бумажного НДС").Во-вторых, когда одну компанию раздробили на 5 ИП на "упрощенке" (на упрощенной системе налогообложения). При этом все сидят в одном кабинете, используют один IP-адрес и один склад. Суды все чаще признают это схемой дробления бизнеса, а не оптимизацией.В-третьих, если деньги бизнеса ушли в оплату "за услуги", а через день вернулись наличными через цепочку физлиц (это незаконное обналичивание денег).И последнее: если человек не отвечает на требования ФНС, не сдает документы, пытается "переписать историю" задним числом. Все это воспринимается как сокрытие следов.

https://1prime.ru/20260828/zaymy-872745775.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнс россии, общество , налоговая задолженность, налог