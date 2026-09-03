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Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной

Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной - 03.09.2026, ПРАЙМ

Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной

Ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:53+0300

2026-09-03T06:53+0300

2026-09-03T06:53+0300

россия

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герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Есть всегда игра слов, вопрос в том, какие смыслы мы вкладываем в те или иные определения. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, переохлаждением экономики", - оценил Греф. Греф пояснил, что на сегодняшний день цифры говорят сами за себя. "Мы могли еще в конце прошлого года спорить об индикаторах, сегодня это очевидно уже. Мы видим, что индикаторы бизнес-климата у нас в этом году упали до рекордно уровня (минус 3,6). С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдали", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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