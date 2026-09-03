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Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной
Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной - 03.09.2026, ПРАЙМ
Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной
Ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Есть всегда игра слов, вопрос в том, какие смыслы мы вкладываем в те или иные определения. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, переохлаждением экономики", - оценил Греф.
Греф пояснил, что на сегодняшний день цифры говорят сами за себя. "Мы могли еще в конце прошлого года спорить об индикаторах, сегодня это очевидно уже. Мы видим, что индикаторы бизнес-климата у нас в этом году упали до рекордно уровня (минус 3,6). С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдали", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, банк россии, центральные банки
РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, Банк России, центральные банки
Греф назвал ситуацию в российской экономике переохлажденной
Греф: ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Есть всегда игра слов, вопрос в том, какие смыслы мы вкладываем в те или иные определения. Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, переохлаждением экономики", - оценил Греф.
Греф пояснил, что на сегодняшний день цифры говорят сами за себя. "Мы могли еще в конце прошлого года спорить об индикаторах, сегодня это очевидно уже. Мы видим, что индикаторы бизнес-климата у нас в этом году упали до рекордно уровня (минус 3,6). С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдали", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.