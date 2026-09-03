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Греф назвал ключевую цель новой стратегии Сбербанка

Греф назвал ключевую цель новой стратегии Сбербанка - 03.09.2026, ПРАЙМ

Греф назвал ключевую цель новой стратегии Сбербанка

Приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом Сбербанка в новой стратегии на 2027-2029 годы, заявил глава кредитной организации Герман Греф. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:54+0300

2026-09-03T07:54+0300

2026-09-03T07:54+0300

финансы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Приверженность человекоцентричности остается ключевым фокусом Сбербанка в новой стратегии на 2027-2029 годы, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Человекоцентричность для нас - это главная цель, которая останется ключевой и в новой стратегии", - сказал он на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пояснил, что в предыдущей стратегии ставилась задача пройти подготовительный цикл к переходу к человекоцентричности Сбербанка как организации, и она была выполнена. Греф добавил, что помимо этого еще один немаловажный фокус стратегии банка - технологии, потому что переход к человекоцентричной организации без них невозможен: "Сегодня мы констатируем, что мы прошли технологический цикл, и даже несколько быстрее, чем мы ожидали. Технологии в общем сегодня позволяют реализовать такую амбициозную цель". Греф заверил также, что все главные показатели стратегии будут выполнены, в том числе финансовые цели, что немаловажно для акционеров - "на 100% и даже перевыполнены". Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, банки, владивосток, герман греф, сбербанк, вэф