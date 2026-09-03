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Сбербанк ждет по итогам 2026 года рекордную прибыль, заявил Греф
Сбербанк ждет по итогам 2026 года рекордную прибыль, заявил Греф - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ждет по итогам 2026 года рекордную прибыль, заявил Греф
Сбербанк ожидает получить по итогам 2026 года рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:05+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает получить по итогам 2026 года рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Сбербанк по итогам 2025 года выплатил дивиденды на 850,2 миллиарда рублей, по 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Это было крупнейшими в истории банка дивидендами. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,71 триллиона рублей. "В этом году у нас такие же планы (по выплатам дивидендов - ред.), у нас нет ожиданий, что мы не сможем выплатить дивиденды. Поэтому мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды", - заявил Греф. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, бизнес, владивосток, герман греф, сбербанк, вэф
Финансы, Бизнес, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, ВЭФ
Сбербанк ждет по итогам 2026 года рекордную прибыль, заявил Греф
Греф: Сбербанк ждет по итогам 2026 года рекордную прибыль и дивиденды
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает получить по итогам 2026 года рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Сбербанк по итогам 2025 года выплатил дивиденды на 850,2 миллиарда рублей, по 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Это было крупнейшими в истории банка дивидендами. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,71 триллиона рублей.
"В этом году у нас такие же планы (по выплатам дивидендов - ред.), у нас нет ожиданий, что мы не сможем выплатить дивиденды. Поэтому мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды", - заявил Греф.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.