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Губернатор Шпицбергена заявил, что ведет переговоры с "Арктикуглем"
Губернатор Шпицбергена заявил, что ведет переговоры с "Арктикуглем" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Шпицбергена заявил, что ведет переговоры с "Арктикуглем"
Губернатор норвежского Шпицбергена Ларс Фаусе утверждает, что ведет переговоры с трестом "Арктикуголь" по вопросу арестованного российского судна "Профессор... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:57+0300
2026-09-03T14:57+0300
2026-09-03T14:58+0300
норвегия
нафтогаз украины
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Губернатор норвежского Шпицбергена Ларс Фаусе утверждает, что ведет переговоры с трестом "Арктикуголь" по вопросу арестованного российского судна "Профессор Молчанов". "Переговоры продолжаются. Я не буду делиться с прессой подробностями, чтобы не помешать прогрессу по этим вопросам. Но для нас очень важно позаботиться о пассажирах и обеспечить им возможность свободно выехать из страны, если они этого хотят", - сказал Фаусе телерадиокомпании NRK, комментируя переговоры с трестом. Трест "Арктикуголь" является головной российской организацией на архипелаге Шпицберген. Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
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норвегия, нафтогаз украины
НОРВЕГИЯ, Нафтогаз Украины
Губернатор Шпицбергена заявил, что ведет переговоры с "Арктикуглем"
Губернатор Шпицбергена Фаусе заявил, что ведет переговоры с трестом "Арктикуголь"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Губернатор норвежского Шпицбергена Ларс Фаусе утверждает, что ведет переговоры с трестом "Арктикуголь" по вопросу арестованного российского судна "Профессор Молчанов".
"Переговоры продолжаются. Я не буду делиться с прессой подробностями, чтобы не помешать прогрессу по этим вопросам. Но для нас очень важно позаботиться о пассажирах и обеспечить им возможность свободно выехать из страны, если они этого хотят", - сказал Фаусе телерадиокомпании NRK, комментируя переговоры с трестом.
Трест "Арктикуголь" является головной российской организацией на архипелаге Шпицберген.
Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.