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Губернатор Камчатки объяснил снижение улова лососей
Губернатор Камчатки объяснил снижение улова лососей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Камчатки объяснил снижение улова лососей
Ожидаемое снижение улова лососей связано с изменениями климата в океане, путей миграции и температуры воды, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:40+0300
2026-09-03T15:40+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – ПРАЙМ. Ожидаемое снижение улова лососей связано с изменениями климата в океане, путей миграции и температуры воды, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы видим очень серьезные изменения климата в океане и рекордно низкие подходы лососей", — сказал Солодов. По его словам, ожидаемый улов на Камчатке в этом году составит около 55 тысяч тонн, а по всему Дальнему Востоку — 90 тысяч тонн. Показатель по Камчатке на 61% ниже прогноза и в 5 раз меньше, чем в прошлом году. От рекордного улова нынешний показатель, по словам губернатора, отличается почти в 10 раз и является самым низким примерно за 50 лет. Солодов отметил, что наблюдаемые изменения связаны не только с температурой океана, но и с путями миграции лососей и другими природными факторами. Аналогичные процессы, по его словам, фиксируются на североамериканском континенте и в целом по Тихому океану. Губернатор сообщил, что власти края совместно с правительством России уже выработали меры поддержки рыболовной отрасли и намерены обеспечить устойчивость ее работы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Губернатор Камчатки объяснил снижение улова лососей
Глава Камчатки Солодов: прогноз по улову лососей связан с изменениями климата
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – ПРАЙМ. Ожидаемое снижение улова лососей связано с изменениями климата в океане, путей миграции и температуры воды, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы видим очень серьезные изменения климата в океане и рекордно низкие подходы лососей", — сказал Солодов.
По его словам, ожидаемый улов на Камчатке в этом году составит около 55 тысяч тонн, а по всему Дальнему Востоку — 90 тысяч тонн. Показатель по Камчатке на 61% ниже прогноза и в 5 раз меньше, чем в прошлом году.
От рекордного улова нынешний показатель, по словам губернатора, отличается почти в 10 раз и является самым низким примерно за 50 лет.
Солодов отметил, что наблюдаемые изменения связаны не только с температурой океана, но и с путями миграции лососей и другими природными факторами. Аналогичные процессы, по его словам, фиксируются на североамериканском континенте и в целом по Тихому океану.
Губернатор сообщил, что власти края совместно с правительством России уже выработали меры поддержки рыболовной отрасли и намерены обеспечить устойчивость ее работы.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.