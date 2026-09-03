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Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года
Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Разработчиком самолета уже ведутся работы по расширению условий эксплуатации, включая проведение комплекса испытаний самолета для подтверждения эксплуатации с взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием. Завершение летных испытаний запланировано до конца 2027 года, с получением одобрения главного изменения к сертификату типа в 2028 году", - сказал министр.
Он добавил, что уже разработан опытный образец щитка защиты от разлета несвязанного грунта из-под колес передней опоры шасси.
Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года
Завершение испытаний Ил-114-300 на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Разработчиком самолета уже ведутся работы по расширению условий эксплуатации, включая проведение комплекса испытаний самолета для подтверждения эксплуатации с взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием. Завершение летных испытаний запланировано до конца 2027 года, с получением одобрения главного изменения к сертификату типа в 2028 году", - сказал министр.
Он добавил, что уже разработан опытный образец щитка защиты от разлета несвязанного грунта из-под колес передней опоры шасси.
Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.