Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/il-114-873004318.html
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года
Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873004318.jpg?1788445105
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Разработчиком самолета уже ведутся работы по расширению условий эксплуатации, включая проведение комплекса испытаний самолета для подтверждения эксплуатации с взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием. Завершение летных испытаний запланировано до конца 2027 года, с получением одобрения главного изменения к сертификату типа в 2028 году", - сказал министр. Он добавил, что уже разработан опытный образец щитка защиты от разлета несвязанного грунта из-под колес передней опоры шасси. Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
17:18 03.09.2026
 
Испытания Ил-114-300 для грунтовых полос завершат до конца 2027 года

Завершение испытаний Ил-114-300 на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение дополнительных испытаний регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для эксплуатации на грунтовых полосах ожидается до конца 2027 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Разработчиком самолета уже ведутся работы по расширению условий эксплуатации, включая проведение комплекса испытаний самолета для подтверждения эксплуатации с взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием. Завершение летных испытаний запланировано до конца 2027 года, с получением одобрения главного изменения к сертификату типа в 2028 году", - сказал министр.
Он добавил, что уже разработан опытный образец щитка защиты от разлета несвязанного грунта из-под колес передней опоры шасси.
Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревшие Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2026. Первые три машины передадут Второму Архангельскому авиаотряду по льготному лизингу.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала