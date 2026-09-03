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Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году
Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году
Снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту в текущем году ожидается на уровне 11,3%, до 20,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:53+0300
2026-09-03T14:57+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту в текущем году ожидается на уровне 11,3%, до 20,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. Объем параллельного импорта в России по итогам 2025 года составил 23,1 миллиарда долларов, это в среднем по 1,9 миллиарда в месяц. "В 2026 году прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 миллиарда долларов. Как мы уже неоднократно заявляли – снижение объемов параллельного импорта является естественной тенденцией и связанно в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных", - сказал министр. "По итогам 7 месяцев 2026 года объем поставленной продукции в рамках механизма параллельного импорта составил около 12,2 миллиарда долларов, а по итогам 8 месяцев может составить 13,8 миллиарда долларов", - добавил Алиханов.В августе статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что перечень товаров для ввоза с помощью механизма параллельного импорта в настоящее время сокращать не планируется.Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В конце мая текущего года начал работать обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта. Тогда из него были исключены электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, ВЭФ-2026
14:53 03.09.2026 (обновлено: 14:57 03.09.2026)
 
Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году

Алиханов: Минпромторг ожидает снижения объемов параллельного импорта на 11,3% в 2026 году

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту в текущем году ожидается на уровне 11,3%, до 20,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
Объем параллельного импорта в России по итогам 2025 года составил 23,1 миллиарда долларов, это в среднем по 1,9 миллиарда в месяц.
"В 2026 году прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 миллиарда долларов. Как мы уже неоднократно заявляли – снижение объемов параллельного импорта является естественной тенденцией и связанно в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных", - сказал министр.
"По итогам 7 месяцев 2026 года объем поставленной продукции в рамках механизма параллельного импорта составил около 12,2 миллиарда долларов, а по итогам 8 месяцев может составить 13,8 миллиарда долларов", - добавил Алиханов.
В августе статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что перечень товаров для ввоза с помощью механизма параллельного импорта в настоящее время сокращать не планируется.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В конце мая текущего года начал работать обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта. Тогда из него были исключены электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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