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Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году

Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов оценил объемы параллельного импорта в 2026 году

Снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту в текущем году ожидается на уровне 11,3%, до 20,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:53+0300

2026-09-03T14:53+0300

2026-09-03T14:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту в текущем году ожидается на уровне 11,3%, до 20,5 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. Объем параллельного импорта в России по итогам 2025 года составил 23,1 миллиарда долларов, это в среднем по 1,9 миллиарда в месяц. "В 2026 году прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 миллиарда долларов. Как мы уже неоднократно заявляли – снижение объемов параллельного импорта является естественной тенденцией и связанно в том числе с развитием собственных производств, замещением продукции из недружественных стран аналогами из дружественных", - сказал министр. "По итогам 7 месяцев 2026 года объем поставленной продукции в рамках механизма параллельного импорта составил около 12,2 миллиарда долларов, а по итогам 8 месяцев может составить 13,8 миллиарда долларов", - добавил Алиханов.В августе статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что перечень товаров для ввоза с помощью механизма параллельного импорта в настоящее время сокращать не планируется.Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В конце мая текущего года начал работать обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию России по механизму параллельного импорта. Тогда из него были исключены электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф