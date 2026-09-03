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Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта - 03.09.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе остался на уровне июля в 52 пункта, говорится... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:20+0300

2026-09-03T11:20+0300

2026-09-03T11:39+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе остался на уровне июля в 52 пункта, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка, опубликованная в августе, предполагала значение на уровне 52,1 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад."Августовские данные... указывают на то, что в третьем квартале экономику еврозоны ожидает уверенный рост... Примечательно, что августовские показатели свидетельствуют о приостановке дезинфляционной тенденции, наблюдавшейся после того, как в мае индексы цен в рамках PMI достигли пиковых значений", - приводится в сообщении комментарий старшего главного экономиста в S&P Global Market Intelligence Джо Хейса (Joe Hayes).Между тем индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, снизился до 51,6 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Ожидалось сохранение показателя на июльском уровне.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 51,8 пункта с 51,3 пункта в июле, индекс услуг - снизился до 49,7 пункта с 49,8 пункта. Предварительные показатели были на уровне 51 пункта и 48,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции в августе сократился до 48,5 пункта с 49,4 пункта в июле, индекс услуг – до 48 пунктов с 49,6 пункта. Предварительно показатели были на отметках в 48,8 пункта и 48,4 пункта соответственно.

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мировая экономика