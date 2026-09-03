Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/indeks-872979412.html
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта - 03.09.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе остался на уровне июля в 52 пункта, говорится... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:20+0300
2026-09-03T11:39+0300
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872979412.jpg?1788424798
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе остался на уровне июля в 52 пункта, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка, опубликованная в августе, предполагала значение на уровне 52,1 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад."Августовские данные... указывают на то, что в третьем квартале экономику еврозоны ожидает уверенный рост... Примечательно, что августовские показатели свидетельствуют о приостановке дезинфляционной тенденции, наблюдавшейся после того, как в мае индексы цен в рамках PMI достигли пиковых значений", - приводится в сообщении комментарий старшего главного экономиста в S&amp;P Global Market Intelligence Джо Хейса (Joe Hayes).Между тем индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, снизился до 51,6 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Ожидалось сохранение показателя на июльском уровне.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 51,8 пункта с 51,3 пункта в июле, индекс услуг - снизился до 49,7 пункта с 49,8 пункта. Предварительные показатели были на уровне 51 пункта и 48,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции в августе сократился до 48,5 пункта с 49,4 пункта в июле, индекс услуг – до 48 пунктов с 49,6 пункта. Предварительно показатели были на отметках в 48,8 пункта и 48,4 пункта соответственно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Мировая экономика
11:20 03.09.2026 (обновлено: 11:39 03.09.2026)
 
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне июля в 52 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в августе остался на уровне в 52 пункта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в августе остался на уровне июля в 52 пункта, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в августе, предполагала значение на уровне 52,1 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
"Августовские данные... указывают на то, что в третьем квартале экономику еврозоны ожидает уверенный рост... Примечательно, что августовские показатели свидетельствуют о приостановке дезинфляционной тенденции, наблюдавшейся после того, как в мае индексы цен в рамках PMI достигли пиковых значений", - приводится в сообщении комментарий старшего главного экономиста в S&P Global Market Intelligence Джо Хейса (Joe Hayes).
Между тем индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, снизился до 51,6 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Ожидалось сохранение показателя на июльском уровне.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 51,8 пункта с 51,3 пункта в июле, индекс услуг - снизился до 49,7 пункта с 49,8 пункта. Предварительные показатели были на уровне 51 пункта и 48,5 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции в августе сократился до 48,5 пункта с 49,4 пункта в июле, индекс услуг – до 48 пунктов с 49,6 пункта. Предварительно показатели были на отметках в 48,8 пункта и 48,4 пункта соответственно.
 
Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала