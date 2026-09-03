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Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 55,4%

Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 55,4% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 55,4%

Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе увеличился до 55,4% с уровня июля в 54,1%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:21+0300

2026-09-03T17:21+0300

2026-09-03T17:33+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе увеличился до 55,4% с уровня июля в 54,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 54,3%.В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,8% с июльских 47,4%, а индекс цен поднялся до 72,6% с 70,3% месяцем ранее.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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мировая экономика, сша