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Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет
Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет - 03.09.2026, ПРАЙМ
Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет
Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот между странами в течение 5 лет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели с... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:21+0300
2026-09-03T14:47+0300
мировая экономика
индия
бельгия
нарендра моди
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот между странами в течение 5 лет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели с премьером Бельгии Барта Де Вевера. Моди напомнил, что в этом году было подписано историческое соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом. Устойчивый экономический рост Индии и это соглашение открыли новые возможности для развития наших отношений, отметил индийский премьер. "Мы создали в Индии механизм ускоренного рассмотрения инвестиционных проектов для бельгийских компаний. Мы также решили сделать Индийско-бельгийский деловой форум постоянным механизмом взаимодействия. Благодаря всем этим инициативам мы реализуем нашу цель - удвоить объем двусторонней торговли в течение следующих пяти лет", - сказал Моди на совместной пресс-конференции. На 2023-2024 финансовый год двусторонний товарооборот составил приблизительно 15 миллиардов долларов. Премьер-министр Королевства Бельгия Барт Де Вевер находится с официальным визитом в Индии 2-4 сентября. Премьера сопровождают министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен, а также делегация представителей деловых кругов. Это первый визит премьер-министра Де Вевера в Индию после вступления в должность в феврале 2025 года.
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мировая экономика, индия, бельгия, нарендра моди
Мировая экономика, ИНДИЯ, БЕЛЬГИЯ, Нарендра Моди
14:21 03.09.2026 (обновлено: 14:47 03.09.2026)
 
Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет

Моди: Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот в течение пяти лет

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индия и Бельгия поставили цель удвоить товарооборот между странами в течение 5 лет, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи в Нью-Дели с премьером Бельгии Барта Де Вевера.
Моди напомнил, что в этом году было подписано историческое соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом. Устойчивый экономический рост Индии и это соглашение открыли новые возможности для развития наших отношений, отметил индийский премьер.
"Мы создали в Индии механизм ускоренного рассмотрения инвестиционных проектов для бельгийских компаний. Мы также решили сделать Индийско-бельгийский деловой форум постоянным механизмом взаимодействия. Благодаря всем этим инициативам мы реализуем нашу цель - удвоить объем двусторонней торговли в течение следующих пяти лет", - сказал Моди на совместной пресс-конференции.
На 2023-2024 финансовый год двусторонний товарооборот составил приблизительно 15 миллиардов долларов.
Премьер-министр Королевства Бельгия Барт Де Вевер находится с официальным визитом в Индии 2-4 сентября. Премьера сопровождают министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен, а также делегация представителей деловых кругов. Это первый визит премьер-министра Де Вевера в Индию после вступления в должность в феврале 2025 года.
 
Мировая экономикаИНДИЯБЕЛЬГИЯНарендра Моди
 
 
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