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Индонезия заявила о готовности укреплять отношения с Россией

Индонезия заявила о готовности укреплять отношения с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ

Индонезия заявила о готовности укреплять отношения с Россией

Индонезия готова и дальше укреплять отношения с Россией, которые уже демонстрируют сильный рост, заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:00+0300

2026-09-03T08:00+0300

2026-09-03T08:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Индонезия готова и дальше укреплять отношения с Россией, которые уже демонстрируют сильный рост, заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Наши отношения растут очень сильно, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве, и мы готовы еще усиливать наши отношения", - сказал Субианто. Он подчеркнул, что Россия является важным партнером Индонезии, а отношения двух стран имеют глубокие исторические корни. "Для Индонезии Россия является важным партнером. Поэтому мы гордимся и рады, что наши отношения достигли уровня стратегического партнерства в прошлом году", - отметил индонезийский лидер. Субианто также заявил, что Джакарта намерена развивать взаимодействие с Москвой в различных сферах в общих интересах двух стран. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, джакарта, прабово субианто, владимир путин, вэф