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Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией
Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ
Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией
Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии, заявил президент республики Прабово Субианто на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:03+0300
2026-09-03T08:33+0300
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мировая экономика
индонезия
владивосток
прабово субианто
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии, заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Мы являемся частями Тихого океана, и для нас сотрудничество в сфере морского сотрудничества и взаимосвязанности является очень важным", - сказал Субианто. По его словам, участие Индонезии в Восточном экономическом форуме открывает большие возможности для укрепления взаимодействия в регионе. "Данный форум принесет большую возможность для укрепления сотрудничества в нашем регионе", - отметил президент Индонезии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, прабово субианто, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, Прабово Субианто, Владимир Путин, ВЭФ
08:03 03.09.2026 (обновлено: 08:33 03.09.2026)
 
Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией

Субианто: сотрудничество с Россией в морской сфере важно для Индонезии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии, заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Мы являемся частями Тихого океана, и для нас сотрудничество в сфере морского сотрудничества и взаимосвязанности является очень важным", - сказал Субианто.
По его словам, участие Индонезии в Восточном экономическом форуме открывает большие возможности для укрепления взаимодействия в регионе.
"Данный форум принесет большую возможность для укрепления сотрудничества в нашем регионе", - отметил президент Индонезии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯВладивостокПрабово СубиантоВладимир ПутинВЭФ
 
 
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