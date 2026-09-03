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Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией

Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ

Президент Индонезии подчеркнул важность морского сотрудничества с Россией

Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии, заявил президент республики Прабово Субианто на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:03+0300

2026-09-03T08:03+0300

2026-09-03T08:33+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией в морской сфере и развитие взаимосвязанности имеют большое значение для Индонезии, заявил президент республики Прабово Субианто на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Мы являемся частями Тихого океана, и для нас сотрудничество в сфере морского сотрудничества и взаимосвязанности является очень важным", - сказал Субианто. По его словам, участие Индонезии в Восточном экономическом форуме открывает большие возможности для укрепления взаимодействия в регионе. "Данный форум принесет большую возможность для укрепления сотрудничества в нашем регионе", - отметил президент Индонезии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, прабово субианто, владимир путин, вэф