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Индонезийцы назвали Россию давним и надежным другом страны

Индонезийцы назвали Россию давним и надежным другом страны - 03.09.2026, ПРАЙМ

Индонезийцы назвали Россию давним и надежным другом страны

Индонезийские пользователи социальных сетей по итогам визита президента страны Прабово Субианто в Россию на Восточный экономический форум заявили о симпатиях к... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:20+0300

2026-09-03T20:20+0300

2026-09-03T20:20+0300

россия

мировая экономика

владивосток

индонезия

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прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 3 сен - ПРАЙМ. Индонезийские пользователи социальных сетей по итогам визита президента страны Прабово Субианто в Россию на Восточный экономический форум заявили о симпатиях к Москве, назвав Россию давним и надежным другом Индонезии, а некоторые признались, что предпочитают ее США, передает корреспондент РИА Новости. Публикации о поездке Субианто во Владивосток собрали сотни комментариев. Пользователи массово оставляют российские и индонезийские флаги, сердца и эмодзи с "огнем", а некоторые прямо противопоставляют отношения с Москвой связям с Вашингтоном. "Индонезия на правильном пути с правильным президентом… Честно говоря, я больше за Россию, чем за Америку. История это доказывает. Привет от народа Индонезии Путину", - написал один из пользователей. Его комментарий собрал множество отметок "нравится". Другой пользователь назвал Россию настоящим другом Индонезии. "Индонезия и Россия — старые друзья и друзья навсегда. Ура!" - написал он. Комментарий также поддержали пользователи. Особенно активно индонезийцы обсуждают то, что их президент был приглашен в Россию в качестве главного гостя Восточного экономического форума. Еще один комментатор заявил, что совместные российско-индонезийские проекты способны заметно изменить положение республики в мире. В комментариях пользователи обсуждают и то, что именно Индонезия могла бы получить от более тесного сотрудничества с Москвой. Среди пожеланий — российские технологии и военная техника. "Нам нужен один Су-57, чтобы заткнуть слишком шумных соседей", - пошутил один из комментаторов. Звучат и предложения по развитию торговли. Некоторые пользователи прямо в комментариях к новостям о визите предложили поставлять в Россию индонезийский кофе. Прабово Субианто прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя. В четверг он провел переговоры с Путиным и выступил на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия, мировая экономика, владивосток, индонезия, москва, прабово субианто, вэф