https://1prime.ru/20260903/indoneziya-872968525.html
Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России
Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России
Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ в Юго-Восточной Азии. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:04+0300
2026-09-03T09:04+0300
2026-09-03T09:04+0300
россия
индонезия
владивосток
владимир путин
прабово субианто
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872968525.jpg?1788415475
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ в Юго-Восточной Азии. Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Индонезия - один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет", - сказал Путин в ходе встречи. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
индонезия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, владивосток, владимир путин, прабово субианто, вэф
РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Прабово Субианто, ВЭФ
Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России
Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии