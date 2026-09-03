https://1prime.ru/20260903/indoneziya-872968525.html

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России

Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ в Юго-Восточной Азии. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:04+0300

2026-09-03T09:04+0300

2026-09-03T09:04+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров РФ в Юго-Восточной Азии. Глава российского государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Индонезия - один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет", - сказал Путин в ходе встречи. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, индонезия, владивосток, владимир путин, прабово субианто, вэф