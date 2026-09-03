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Инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51%

Инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51%

Главными драйверами инфляции в Турции в августе стали рост расходов на транспорт и жилье, а также подорожание образования, при этом цены на продукты питания... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:03+0300

2026-09-03T12:03+0300

2026-09-03T12:03+0300

мировая экономика

турция

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АНКАРА, 3 сен - ПРАЙМ. Главными драйверами инфляции в Турции в августе стали рост расходов на транспорт и жилье, а также подорожание образования, при этом цены на продукты питания выросли более умеренно, свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK), которые изучило РИА Новости. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил ранее в четверг Институт статистики. В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. Наибольший годовой рост по итогам последнего месяца лета среди основных групп расходов зафиксирован в категории "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" - 39,77%. Цены на транспорт выросли на 35,08%, на продукты питания и безалкогольные напитки - на 33,79%. При этом наиболее заметно за месяц подорожал транспорт - на 4,82%, тогда как расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились на 2,26%, а на продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,22%. Еще одним существенным источником ценового давления стало образование: за август оно подорожало на 8,62%, а в годовом выражении рост составил 53,44%. Цены на алкоголь и табачные изделия увеличились на 6,89% за месяц, тогда как одежда и обувь подешевели на 3,54%. В годовом выражении рост цен в сфере здравоохранения составил 43,46%, в сегменте ресторанов и гостиниц - 31,16%. Рост цен в августе носил широкий характер: из 174 отслеживаемых подкатегорий потребительских расходов цены выросли в 134, снизились в 35, а в пяти изменений не произошло. При расчете базовой инфляции без учета необработанных продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табака и золота рост цен в августе составил 1,84% в месячном выражении и 30,68% в годовом.

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мировая экономика, турция