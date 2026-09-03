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Путин заявил, что гипервсплеска инфляции в России не допустили

Путин заявил, что гипервсплеска инфляции в России не допустили - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил, что гипервсплеска инфляции в России не допустили

Угроза гипервсплеска инфляции в России была, однако благодаря политике, проводимой Центральным Банком и правительством России, ее не допустили, заявил президент | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:03+0300

2026-09-03T10:03+0300

2026-09-03T10:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Угроза гипервсплеска инфляции в России была, однако благодаря политике, проводимой Центральным Банком и правительством России, ее не допустили, заявил президент РФ Владимир Путин. "Целью (политики, проводимой ЦБ и правительством РФ - ред.) является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была", - заявил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, владимир путин, центральные банки, вэф