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Путин рассказал об иностранных инвестициях в Россию
Путин рассказал об иностранных инвестициях в Россию - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал об иностранных инвестициях в Россию
Иностранные инвестиции в Россию приходят, они идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:44+0300
2026-09-03T11:44+0300
2026-09-03T11:44+0300
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владивосток
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инвестиции
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в Россию приходят, они идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается источников инвестиций, а мы стараемся как раз в этом направлении работать, что касается источников, то они могут быть самыми разными. Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда придут инвестиции и из-за границы. А они приходят... в тех проектах, которые представляют для них существенный интерес", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что строить долгосрочные планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции очень сложно либо практически невозможно."Мы должны решить эту задачу - макроэкономическая стабильность. И я уже сказал, у нас двузначные цифры с инфляцией были. О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается? Нет, это невозможно", - уточнил президент.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, владимир путин, вэф, инвестиции
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, инвестиции
Путин рассказал об иностранных инвестициях в Россию
Путин: строить долгосрочные планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции сложно
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в Россию приходят, они идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается источников инвестиций, а мы стараемся как раз в этом направлении работать, что касается источников, то они могут быть самыми разными. Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда придут инвестиции и из-за границы. А они приходят... в тех проектах, которые представляют для них существенный интерес", - сказал Путин
на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он добавил, что строить долгосрочные планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции очень сложно либо практически невозможно.
"Мы должны решить эту задачу - макроэкономическая стабильность. И я уже сказал, у нас двузначные цифры с инфляцией были. О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается? Нет, это невозможно", - уточнил президент.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.