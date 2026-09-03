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Чекунков: инвесторы готовы давать деньги лично Илону Маску

Чекунков: инвесторы готовы давать деньги лично Илону Маску - 03.09.2026, ПРАЙМ

Чекунков: инвесторы готовы давать деньги лично Илону Маску

Инвесторы готовы давать деньги лично Илону Маску, а не бизнес-плану, потому что он относится к уникальным предпринимателям, у которых получается раз за разом,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

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россия

дальний восток

арктика

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алексей чекунков

spacex

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Инвесторы готовы давать деньги лично Илону Маску, а не бизнес-плану, потому что он относится к уникальным предпринимателям, у которых получается раз за разом, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. Министр привел в пример эксперимент, предположительно, из Гарварда, где профессор попросил студентов бросать монетку: у кого выпадала решка, садился, а оставшиеся бросали снова. После десяти бросков остался один человек, у которого десять раз подряд выпал орел. "Профессор говорит: "Вот это миллиардер". Он пытался показать таким образом роль удачи в финансовом успехе. Но есть уникальные команды, коллективы, у которых из раза в раз получается. Как Илон Маск стал триллионером? Он тот человек, у которого десять раз выпал орел. Он каждый раз нарушал законы всего чего возможно, почти что физики, каким-то образом получалось. И сейчас деньги дают под Илона Маска, не под бизнес-план", – сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?" В качестве примера он привел недавнее IPO SpaceX: прочитав проспекты эмиссии, аналитики сошлись во мнении, что финансовая модель не сходится, но все равно рекомендовали покупать акции. "Чтобы инвесторы заработали, мы реально должны улететь на Марс и зарабатывать там триллионы долларов прибыли, которые невозможно по законам физики зарабатывать на этом горизонте. Написав это, аналитики говорили: покупайте. Почему покупать? Потому что завтра будет дороже, чем сегодня", – отметил министр. Чекунков подчеркнул, что именно в таких людей и команды нужно инвестировать, а планы капитализации регионов должны быть привязаны к конкретным именам сильных менеджеров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

владивосток

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, spacex, вэф