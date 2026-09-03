https://1prime.ru/20260903/issledovanie-873007972.html

Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке

Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке - 03.09.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке

Россияне в среднем рассчитывают получать на дополнительной работе более 5 тысяч рублей за смену продолжительностью 6–8 часов, сообщили РИА Новости в компаниях... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T19:46+0300

2026-09-03T19:46+0300

2026-09-03T19:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873007972.jpg?1788453997

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем рассчитывают получать на дополнительной работе более 5 тысяч рублей за смену продолжительностью 6–8 часов, сообщили РИА Новости в компаниях "Авито Подработка" и "Авито Реклама". "В среднем россияне рассчитывают получать на подработке 5563 рубля за смену продолжительностью 6–8 часов. Для 44% комфортным ориентиром становится вознаграждение от 2501 до 5000 рублей, еще 22% рассчитывают на 5001–7500 рублей. При этом 10% хотели бы получать более 10 000 рублей за смену", - говорится в совместном исследовании компаний, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Отмечается, что среди направлений подработки осенью лидирует сборка и упаковка заказов - ее рассматривают 29% потенциальных исполнителей. Еще 19% готовы подрабатывать в торговом зале, 18% - заниматься доставкой, а 11% - работать с продуктами и готовой едой. При выборе подработки россияне в первую очередь обращают внимание на размер вознаграждения и удобство формата. Примерно 33% респондентов хотят подрабатывать рядом с домом, а 28% - совмещать подработку с основной работой или учебой. Также важным условием россияне считают отсутствие опыта при выходе на подработку и возможность самостоятельно выбрать удобную дату выхода. Главным поводом выйти на подработку для 29% становится удобная смена с высоким вознаграждением. Еще 26% готовы искать дополнительную занятость, если им понадобятся деньги на конкретную цель, а 16% - если появятся свободные несколько часов или выходной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40