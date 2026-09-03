https://1prime.ru/20260903/issledovanie-873007972.html
Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке
Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке - 03.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке
Россияне в среднем рассчитывают получать на дополнительной работе более 5 тысяч рублей за смену продолжительностью 6–8 часов, сообщили РИА Новости в компаниях... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:46+0300
2026-09-03T19:46+0300
2026-09-03T19:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873007972.jpg?1788453997
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем рассчитывают получать на дополнительной работе более 5 тысяч рублей за смену продолжительностью 6–8 часов, сообщили РИА Новости в компаниях "Авито Подработка" и "Авито Реклама".
"В среднем россияне рассчитывают получать на подработке 5563 рубля за смену продолжительностью 6–8 часов. Для 44% комфортным ориентиром становится вознаграждение от 2501 до 5000 рублей, еще 22% рассчитывают на 5001–7500 рублей. При этом 10% хотели бы получать более 10 000 рублей за смену", - говорится в совместном исследовании компаний, в котором приняли участие более 10 тысяч человек.
Отмечается, что среди направлений подработки осенью лидирует сборка и упаковка заказов - ее рассматривают 29% потенциальных исполнителей. Еще 19% готовы подрабатывать в торговом зале, 18% - заниматься доставкой, а 11% - работать с продуктами и готовой едой.
При выборе подработки россияне в первую очередь обращают внимание на размер вознаграждения и удобство формата. Примерно 33% респондентов хотят подрабатывать рядом с домом, а 28% - совмещать подработку с основной работой или учебой. Также важным условием россияне считают отсутствие опыта при выходе на подработку и возможность самостоятельно выбрать удобную дату выхода.
Главным поводом выйти на подработку для 29% становится удобная смена с высоким вознаграждением. Еще 26% готовы искать дополнительную занятость, если им понадобятся деньги на конкретную цель, а 16% - если появятся свободные несколько часов или выходной.
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Исследование показало, сколько россияне хотят получать на подработке
"Авито Подработка": россияне в среднем рассчитывают получать более 5 тысяч рублей за смену
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем рассчитывают получать на дополнительной работе более 5 тысяч рублей за смену продолжительностью 6–8 часов, сообщили РИА Новости в компаниях "Авито Подработка" и "Авито Реклама".
"В среднем россияне рассчитывают получать на подработке 5563 рубля за смену продолжительностью 6–8 часов. Для 44% комфортным ориентиром становится вознаграждение от 2501 до 5000 рублей, еще 22% рассчитывают на 5001–7500 рублей. При этом 10% хотели бы получать более 10 000 рублей за смену", - говорится в совместном исследовании компаний, в котором приняли участие более 10 тысяч человек.
Отмечается, что среди направлений подработки осенью лидирует сборка и упаковка заказов - ее рассматривают 29% потенциальных исполнителей. Еще 19% готовы подрабатывать в торговом зале, 18% - заниматься доставкой, а 11% - работать с продуктами и готовой едой.
При выборе подработки россияне в первую очередь обращают внимание на размер вознаграждения и удобство формата. Примерно 33% респондентов хотят подрабатывать рядом с домом, а 28% - совмещать подработку с основной работой или учебой. Также важным условием россияне считают отсутствие опыта при выходе на подработку и возможность самостоятельно выбрать удобную дату выхода.
Главным поводом выйти на подработку для 29% становится удобная смена с высоким вознаграждением. Еще 26% готовы искать дополнительную занятость, если им понадобятся деньги на конкретную цель, а 16% - если появятся свободные несколько часов или выходной.