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"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО

"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО

"Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:36+0300

2026-09-03T08:36+0300

2026-09-03T08:51+0300

амурская область

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании Игорь Шахрай в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Юнигрин Энерджи" в прошлом году договорилась с областью о строительстве одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оценивались 60 миллиардов рублей. "Юнигрин Энерджи" выступает генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования. "Большие станции - это наш основной бизнес. В данный момент мы строим в Еврейской автономной области станцию 540 МВт, запускаем ее в мае следующего года", - сказал Шахрай. "Параллельно начато строительство еще 600 МВт в Амурской области. Таким образом, к маю 2028 года мы введем примерно 1,2 ГВт и еще 40 МВт дополнительно в 2028 году. То есть по итогу 2028 года будет у нас 1200 МВт установленной мощности на Дальнем Востоке", - заключил он. "Юнигрин Энерджи" занимается реализацией проектов строительства солнечных электростанций, продажей зеленой электроэнергии на условиях независимого производителя энергии, а также экспортирует свою продукцию по всему миру. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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