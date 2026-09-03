Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/junigrin-872966635.html
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО
"Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:36+0300
2026-09-03T08:51+0300
амурская область
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872966635.jpg?1788414686
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании Игорь Шахрай в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Юнигрин Энерджи" в прошлом году договорилась с областью о строительстве одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оценивались 60 миллиардов рублей. "Юнигрин Энерджи" выступает генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования. "Большие станции - это наш основной бизнес. В данный момент мы строим в Еврейской автономной области станцию 540 МВт, запускаем ее в мае следующего года", - сказал Шахрай. "Параллельно начато строительство еще 600 МВт в Амурской области. Таким образом, к маю 2028 года мы введем примерно 1,2 ГВт и еще 40 МВт дополнительно в 2028 году. То есть по итогу 2028 года будет у нас 1200 МВт установленной мощности на Дальнем Востоке", - заключил он. "Юнигрин Энерджи" занимается реализацией проектов строительства солнечных электростанций, продажей зеленой электроэнергии на условиях независимого производителя энергии, а также экспортирует свою продукцию по всему миру. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
амурская область
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
амурская область, владивосток, вэф
Амурская область, Владивосток, ВЭФ
08:36 03.09.2026 (обновлено: 08:51 03.09.2026)
 
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО

"Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию в ЕАО

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании Игорь Шахрай в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Юнигрин Энерджи" в прошлом году договорилась с областью о строительстве одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оценивались 60 миллиардов рублей. "Юнигрин Энерджи" выступает генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования.
"Большие станции - это наш основной бизнес. В данный момент мы строим в Еврейской автономной области станцию 540 МВт, запускаем ее в мае следующего года", - сказал Шахрай.
"Параллельно начато строительство еще 600 МВт в Амурской области. Таким образом, к маю 2028 года мы введем примерно 1,2 ГВт и еще 40 МВт дополнительно в 2028 году. То есть по итогу 2028 года будет у нас 1200 МВт установленной мощности на Дальнем Востоке", - заключил он.
"Юнигрин Энерджи" занимается реализацией проектов строительства солнечных электростанций, продажей зеленой электроэнергии на условиях независимого производителя энергии, а также экспортирует свою продукцию по всему миру.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Амурская областьВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала