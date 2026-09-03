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"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО
"Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:36+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании Игорь Шахрай в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Юнигрин Энерджи" в прошлом году договорилась с областью о строительстве одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оценивались 60 миллиардов рублей. "Юнигрин Энерджи" выступает генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования. "Большие станции - это наш основной бизнес. В данный момент мы строим в Еврейской автономной области станцию 540 МВт, запускаем ее в мае следующего года", - сказал Шахрай. "Параллельно начато строительство еще 600 МВт в Амурской области. Таким образом, к маю 2028 года мы введем примерно 1,2 ГВт и еще 40 МВт дополнительно в 2028 году. То есть по итогу 2028 года будет у нас 1200 МВт установленной мощности на Дальнем Востоке", - заключил он. "Юнигрин Энерджи" занимается реализацией проектов строительства солнечных электростанций, продажей зеленой электроэнергии на условиях независимого производителя энергии, а также экспортирует свою продукцию по всему миру. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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амурская область, владивосток, вэф
Амурская область, Владивосток, ВЭФ
"Юнигрин Энерджи" запустит солнечную электростанцию в ЕАО
"Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию в ЕАО
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Юнигрин Энерджи" в мае запустит солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 540 МВт в Еврейской автономной области (ЕАО), заявил генеральный директор компании Игорь Шахрай в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Юнигрин Энерджи" в прошлом году договорилась с областью о строительстве одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оценивались 60 миллиардов рублей. "Юнигрин Энерджи" выступает генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования.
"Большие станции - это наш основной бизнес. В данный момент мы строим в Еврейской автономной области станцию 540 МВт, запускаем ее в мае следующего года", - сказал Шахрай.
"Параллельно начато строительство еще 600 МВт в Амурской области
. Таким образом, к маю 2028 года мы введем примерно 1,2 ГВт и еще 40 МВт дополнительно в 2028 году. То есть по итогу 2028 года будет у нас 1200 МВт установленной мощности на Дальнем Востоке", - заключил он.
"Юнигрин Энерджи" занимается реализацией проектов строительства солнечных электростанций, продажей зеленой электроэнергии на условиях независимого производителя энергии, а также экспортирует свою продукцию по всему миру.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.